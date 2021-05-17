جدول تغذية الطفل بعمر عام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 04:39 مساءً -

الطفل بعد العام الأول يمكنه أن يتناول وجباته مشاركة مع سائر أفراد الأسرة، ويجب تشجيعه على ذلك ابتداء من الشهر الحادي عشر من العمر، أي ثلاث وجبات أساسية، وللطفل الحق في تناول تصبيرة طوال فترات اليوم، وهناك أهمية كبيرة لإتباع نظام غذائي صحي للطفل عمر سنة يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة؛ لأن الطفل عمر سنة يعتبر في مرحلة البناء الأولى للجسم، ودوركِ كبير أيتها الأم في إعداد جدول تغذية خاص. ومعلومات جديدة يوضحها لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال

أهمية الغذاء بعد العام الأول للطفل

لا تركزي على الكم الذي يتناوله طفلك ودققي على ما يتناوله

هي مرحلة تنمية العادات الغذائية السليمة للطفل لتناول الطعام، والتي لا تقل أهمية عن التأكد من حصول الطفل على كل العناصر الغذائية اللازمة

عادات سوف تستمر مع الطفل مدى الحياة وتؤثر على صحته لاحقاً، فإذا ما كان معتاداً على نمط غذائي صحي فسيكون كذلك على مدار حياته، مما يجعله أكثر عرضة للعافية وأقل عرضة للأمراض

أنتِ مسؤولة عن اختيار أنواع الطعام الذي يتناوله طفلك، لا تركزي على الكم الذي يتناوله الأطفال ودققي على ما يتناولونه

مقدار ما يأكله الطفل على مدار اليوم غالباً ما يكون ثابتاً، فإذا تناول الطفل القليل في وجبة الغداء فقد يعوض ذلك بتناول وجبة خفيفة أكبر في وقتٍ لاحق

كلما كبر الأطفال سناً يكون الأمر أكثر صعوبة للتحكم فيما يتناولونه من الطعام، وعمر السنة فرصتك في جعل حاسة التذوق عند طفلك تتعرض للكثير من أنواع الطعام المختلفة

البداية بتطبيق العادات السليمة لتناول الطعام

حددي وقت الوجبة من 15-20 دقيقة

لابد من تحديد مواعيد ثابتة وأماكن محددة لتناول الوجبات العادية والخفيفة أيضاً،

ضعي طقوساً معينة تستحوذ على انتباه طفلك مع تحديد 15: 20 دقيقة لوقت الوجبة

ابعدي طفلك وقت تناوله لوجباته عن أي شيء يشتت انتباهه عن الطعام؛ مثل الألعاب أو شاشات التليفزيون. عليك بإدراك طبيعة هذه المرحلة العمرية

شجعي طفلك على الاستكشاف وعلى تنمية إحساسه بالاستقلال، ولكن اجعليه يعرف ما هو متوقع منه لكي تساعديه على تعلم الجوانب الاجتماعية لتناول الطعام

اذكري لطفلك أسماء أنواع الطعام الذي تقدمينه له، ووجهي نظره إلى ألوان الفاكهة والخضروات المختلفة وتحدثي معه عن أشكالها

طفلك لازال صغيراً في نظرك! إلا أنه بعمر السنة قد تكونت لديه شخصية مستقلة؛ لها تفضيلاتها الغذائية حيث يتعرف على الأطعمة ومذاقاتها المختلفة

خطوات قبل وضع جدول التغذية

قدمي لطفلك 3 وجبات في اليوم تمهيدا لفطام الليل

الطفل في هذا العمر يعيش مرحلة عمرية انتقالية إلى حد ما، لذلك لابد من الالتزام ببعض الخطوات التمهيدية قبل وضع الجدول الغذائي له

حيث إنه يحتاج إلى عناصر غذائية لا يوفرها الحليب وحده بالقدر المناسب، لذا لا تجعلي طفلك يعتمد على الحليب مما يقلل من إقباله على الطعام

قدمي لطفلك ثلاث وجبات في اليوم تمهيداً لفطام الليل، واحرصي على تقديم عشاء مشبع وحليب طبيعي أو صناعي قبل النوم

توقفي عن تقديم المشروبات الغذائية والشيبسي والسكاكر والشوكلاتة بكميات كبيرة، وامنعي المقالي والشاي والقهوة

احرصي على تقديم الطعام لطفلك قبل الرضاعة -وهو جائع- على أن يكون غذاء متكاملاً، متوازناً يشمل العناصر الغذائية كافة في كل وجبة

لا تجبريه على تناول الطعام إن رفض، ولكن استمري في عرض الطعام عليه كل فترة

زيني طبق طفلك بأشكال جميلة تفتح شهيته، ولا تصري على أن ينهي طفلك طعامه إذا شعر بالشبع

تأكدي من أن طفلك ليس لديه أية حساسية تجاه طعام ما؛ ويتم ذلك بتقديم الطعام الجديد له ومتابعته

جدول غذائي للطفل بعمر عام

كمية الطعام الصحيحة تكون بحجم قبضة اليد



كمية الطعام الصحيحة تكون بحجم قبضة اليد، وتضم العناصر الغذائية كافة

الألبان: حصتان أو ثلاث حصص من منتجات الألبان يومياً -كوب من الحليب أو نصف كوب من الزبادي- إضافة إلى الأجبان

يحتاج الطفل من أربع إلى ست حصص يومية من الحبوب الكاملة -الحصة تساوي ربع كوب من المعكرونة أو نصف شريحة خبز-

يحتاج الطفل إلى حصتين من البروتينات يومياً؛ الحصة الواحدة تساوي أونصتين من اللحم أو أونصة واحدة من زبد الفول السوداني، مع الدواجن والأسماك والبيض

الفيتامينات: يحتاج الطفل إلى ربع أو نصف كوب من الفواكه والخضروات كل يوم، على أن تطهى جيداً حتى تصبح لينة وسهلة التناول

الفواكه المجففة.. شرط أن تنقع قبلها لمنع الاختناق، ويمكن أن يقدم اللبن الزبادي مع البر وكلي، وهناك القرنبيط المطهو

محتويات الوجبات الثلاث

اجعلي محتويات الوجبات الثلاث غنية بالفيتامينات

الإفطار: كوب لبن مع قليل من السكر، يمكن إضافة الشاي أو الكاكاو؛ لترغيب الطفل في شرب اللبن، بيضة مع طبق من الفول بدون قشر، قطعة جبن، مع موزة، مربى أو عسل أو جيلي

وجبة خفيفة بعد الإفطار.. بعد 3 ساعات، يقدم للطفل نصف كوب من عصير الفاكهة الطبيعي

الغذاء: ملعقتان من الأرز أو المعكرونة، نصف كوب من الخضروات المسلوقة والمطبوخة جيداً، ربع كوب من اللحوم أو الدجاج أو الأرانب أو السمك، مخ، كبد، جيلي أو فاكهة -تفاح، كمثرى

وجبة خفيفة بعد الغذاء.. لو احتاج الطفل في فترة الظهر إلى الطعام، يمكن إعطاؤه لبن الزبادي أو بسكويت

العشاء: ينبغي أن تكون هذه الوجبة غنية بالسعرات الحرارية وسهلة الهضم حتى ينام الطفل بارتياح

يتكون العشاء من كوب حليب، سندوتش جبن مثلثات صغير بعيش، سن أو خبز أبيض، نصف كوب من الطماطم، أو الخص أو خضار مسلوق، ويفضل ثمرة من الخيار