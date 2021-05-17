أسباب آلام الظهر في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 04:39 مساءً -

تعاني نسبة كبيرة من النساء من آلام الظهر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويحدث ذلك عادةً في أسفل الظهر، وهذه الآلام أمر طبيعي، وتعد من أبرز مشاكل الحمل وتؤثر على ثلثي الحوامل؛ حيث إن زيادة الوزن تعمل على إرخاء الأربطة الموجودة في مفاصل الحوض، وأسباب أخرى سنتعرف عليها، ولكن يمكن للحامل منع آلام الظهر أو تخفيفها خلال فترة الحمل، وذلك بمراعاة عدة أساليب، يشرحها لنا الدكتور بهاء حمّاد، استشاري أمراض النساء والتوليد

أسباب آلام الظهر والتي تؤثر على الحامل

هرمون البروجسترون يؤثر على الأربطة والمفاصل

مثل التغيرات الهرمونية والوضعية، وغيرها من الأسباب التي تحدث أثناء مرحلة الحمل؛ حيث ينتج جسم الحامل هرمونات تساعد الأربطة والمفاصل في الحوض، لكنها لا تعمل فقط في الحوض، إنما تتحرك في جميع أنحاء جسم الحامل، وتؤثر في جميع مفاصلكِ في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

مثال ذلك هرمون البروجسترون الذي يؤثر في الأربطة والمفاصل، وهرمون الانقباضات خلال المراحل المبكرة من الحمل، يؤثر هو الآخر في الأربطة التي تثبت العمود الفقري

كما يمكن أن يتسبب الإجهاد العصبي في ألم الظهر، سواء كنتِ حاملاً أم لا؛ حيث يؤدي الضغط العصبي إلى توتر عضلات الظهر، فتشعرين بالألم أو التشنجات فيها

من تعاني من زيادة الوزن، أو عانت من آلام الظهر قبل الحمل، أكثر عرضة لخطر آلام الظهر في أثناء الحمل؛ فخلال الحمل يتحمل الظهر أيضاً الوزن المتزايد

للطفل، والذي يمكن أن يجهد العضلات؛ بسبب الضغط على الأوعية الدموية والأعصاب في الحوض والظهر

علاج آلام الظهر عند الحامل في الشهور الأولى

الرياضة تخفف من الضغط على عمودك الفقري

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقوي العضلات وتعزز المرونة، حيث إن

الرياضة تخفف من الضغط على عمودك الفقري، والتدريبات الآمنة لمعظم النساء الحوامل هي المشي والسباحة وركوب الدراجات الثابتة.

قد يساعدكِ استخدام الحرارة والبرودة على ظهرك، فتبدئين بوضع كمادات باردة (مثل كيس من الثلج أو الخضراوات المجمدة ملفوفة في منشفة) على المنطقة المؤلمة لمدة تصل إلى 20 دقيقة عدة مرات يومياً

بعد يومين أو ثلاثة، انتقلي إلى التدفئة، ضعي وسادة تسخين أو زجاجة ماء ساخن على المنطقة المؤلمة، لكن ليس بشكل مباشر على الجلد أو على بطنك في أثناء الحمل

تحسين وضعك: استخدام الوضع المناسب عند العمل أو الجلوس أو النوم، يقلل من آلام الظهر

النوم على جانبك مع وجود وسادة بين الركبتين، وعند الجلوس، ضعي وسادة قطنية لدعم الظهر مع وضع قدميكِ على مسند لرفعهما قليلاً عن الأرض، يساعدكِ ذلك على الجلوس بشكل مستقيم

حاولي تجنب الوقوف فترات طويلة، وإذا اضطررتِ لذلك، ضعي قدماً واحدة على سطح مرتفع، ركزي عند التقاط شيء ما

بأن تجلسي جلسة القرفصاء بدلاً من الانحناء عند الخصر

تجنبي رفع الأشياء الثقيلة، ارتدي أحذية مسطحة وتجنبي الأحذية عالية الكعب

تجنبي النوم على البطن، حافظي على وزن صحي طوال فترة الحمل، خذي قسطاً كافياً من النوم.

متى يجب عليكِ زيارة الطبيب؟

زيارة الطبيب حال ظهور..صعوبة في عملية التبول

حال ظهور أحد الأعراض الآتية.. ألم حاد مستمر لأكثر من أسبوعين

وجود إفرازات مهبلية..حدوث تقلصات أو تشنجات على فترات منتظمة، كما قد تزداد شدتها بشكل تدريجي

صعوبة في عملية التبول.. تنميل أو وخز الأطراف

النزيف المهبلي.. الحمى..صعوبة أو ألم عند التبول

نصائح عامة لتخفيف ألم الظهر

اختاري المقعد الذي يوفر الدعم لظهرك

التدرب على الوضعية السليمة للجسم

أثناء نمو الطفل، ينتقل مركز الثقل إلى الأمام، لتجنب الوقوع إلى الأمام، قد توازني نفسك بإحناء الظهر، مما قد يجهد العضلات الموجودة أسفل الظهر، ويتسبب في:

آلام الظهر خلال فترة الحمل، لذا احرصي على إتباع مبادئ الوضعية السليمة للجسم

الوقوف بشكل مستقيم منتصبة القامة..رفع الصدر لأعلى

إبقاء الكتفين للخلف باسترخاء..عدم تقييد الركبة

عند الوقوف، باعدي بين القدمين بمسافة مريحة لكِ للحصول على أفضل دعم، إذا كان الوقوف لفترات طويلة لا مفر منه، فضعي إحدى القدمين على مقعد منخفض مع التبديل مع القدم الأخرى بين الحين والآخر

الوضعية السليمة للجسم تعني أيضاً الجلوس بعناية، اختاري المقعد الذي يوفر الدعم لظهرك، أو ضعي وسادة صغيرة خلفك عند أسفل الظهر

الحصول على الحذاء المناسب

ارتدي أحذية منخفضة الكعب ولكن ليست مسطحة، مزودة بدعامة مقوسة جيدة

تجنبي ارتداء الكعب العالي، حيث قد يُسبب تغيير زائد في توازنك أثناء المشي ويؤدي إلى السقوط

يمكنكِ أيضاً التفكير في ارتداء حزام دعم الحمل. على الرغم من قلة الأبحاث التي أجريت حول فعالية أحزمة دعم الحمل، إلا إن بعض النساء يستفدن من الدعم الإضافي

رفع الأشياء بطريقة صحيحة

من المهم ألا تحملي نفسك فوق طاقتها ..حالة الحمل

عند رفع شيء صغير، اجلسي في وضع القرفصاء، ثم انهضي بدعم من الساقين، لا تنحني عند الخصر أو تنهضي مستعينة بظهرك، ومن المهم أيضاً ألا تحمّلي نفسك فوق طاقتها، اطلبي المساعدة إذا كنتِ بحاجة إليها

النوم على جانبك

استلقي أثناء النوم على جانبك وليس ظهرك. أبقي إحدى ركبتيك أو كلتيهما مثنية. يمكنك التفكير في استخدام وسائد الحمل أو الوسائد الدعامة بين ركبتيك المثنيتين وتحت بطنك وخلف ظهرك

ممارسة الأنشطة البدنية ضمن روتينك اليومي

جربي ممارسة الأنشطة الخفيفة

يمكن أن تحافظ ممارسة النشاط البدني بانتظام على قوة الظهر بجانب التخفيف لآلام الظهر خلال فترة الحمل، وذلك بعد موافقة الطبيب المتابع

جربي ممارسة الأنشطة الخفيفة، مثل المشي أو ممارسة الرياضة المائية، يمكن أن يريك اختصاصي العلاج الطبيعي التمرينات الرياضية وتمرينات الإطالة التي يمكنها مساعدتك

تجربة طرق العلاج التكميلي

ألم الظهر أثناء الحمل علامة على مخاض قبل الأوان

بعض الأبحاث تشير إلى أن العلاج بالإبر الصينية يمكن أن تخفف آلام الظهر خلال فترة الحمل، كما أن العلاج اليدوي للعمود الفقري قد يوفر الراحة لبعض النساء

ضعي في اعتباركِ أن ألم الظهر أثناء الحمل قد يكون علامة على مخاض قبل الأوان أو عدوى في الجهاز البولي

وإذا كنتِ تعانين ألماً بالظهر أثناء الحمل مصحوباً بنزف أو حمى أو شعور بحرقة أثناء التبول، يُرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية فوراً