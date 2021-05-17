بينها العطش والتعب.. 9 علامات تحذيرية تخبرك أنك مصاب بالسكري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر السكري مرض خطير إذا لم تتم السيطرة عليه، ولذلك يجب التعرف عليه مبكرا، وهناك أعراض مبكرة قد تشير إلى الإصابة بالسكري أو مشاكل صحية أخرى، وللتأكد يجب عند ظهور بعضها أو كلها مراجعة الطبيب فورا لعمل الفحوصات اللازمة.

وهذه هي الأعراض المبكرة للإصابة بالسكري:

1- كثرة التبول

2- الشعور بالعطش الشديد

3- الشعور بالجوع الشديد على الرغم من أن الشخص يأكل كالمعتاد.

4- التعب الشديد.

5- رؤية ضبابية.

6- تأخر شفاء الجروح.

7- تأخر تعافي الكدمات.

8- فقدان الوزن على الرغم من أن الشخص يأكل أكثر، وهذا العرض يشير إلى السكري من النوع الأول.

9- الشعور بوخز أو ألم أو تنميل في اليدين والقدمين.

هل يمكن أن تظهر الأعراض فجأة؟

في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول يمكن أن تكون بداية الأعراض مفاجئة جدا، في حين أنه في مرض السكري من النوع الثاني تميل الأعراض إلى الظهور تدريجيا، وفي بعض الأحيان لا توجد علامات على الإطلاق، وذلك وفقا للجمعية الأميركية للسكري (American Diabetes Association).

والسكري هو مرض استقلابي (اضطراب أيضي) سببه نقص هرمون الإنسولين (insulin) أو ضعف الاستجابة الطبيعية من خلايا الجسم لهذا الهرمون الذي يُدخِل السكر الموجود في الدم (الغلوكوز) إلى الخلايا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم فوق الحد الطبيعي.

والإنسولين هرمون تصنعه خلايا “بيتا” في البنكرياس (Pancreatic Beta cells) الذي يفرز الإنسولين إلى مجرى الدم بعد تناول الطعام، وذلك استجابة لارتفاع السكر.