"ام.اس.دي. مصر" تقدم نصائح لمرضى السكري مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - أ.د لبنى التونى: شرب السوائل والبقاء فى الظل وارتداء الملابس القطنية لتجنب الإصابة بالجفاف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يصاب مرضى السكري - النوع الأول والنوع الثاني بالجفاف (يفقدون الكثير من الماء من أجسامهم) بسرعة أكبر، لذلك فإنهم يشعرون بالحرارة أكثر من غير المصابين، ومع عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن تتسبب في رفع نسبة السكر في الدم ، كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يزيد من عدد مرات التبول، مما يسبب الجفاف، كما يمكن أن تتسبب بعض الأدوية الشائعة الاستخدام مثل مدرات البول ("حبوب الماء" لعلاج ارتفاع ضغط الدم) وبعض أدوية السكر أيضا في الإصابة بالجفاف، وتقدم شركة "ام.اس.دي. مصر" نصائح لمرضى السكر للتوعية بالمرض وكيفية إدارته.

وتقدم أ.د. لبنى فرج التونى أستاذ السكر والغدد الصماء ورئيس جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء جامعة اسيوط، عدة نصائح هامة للمصابين بداء السكري والذين يعدون أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري، عند التعرض لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة من الوقت وعدم تعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها، وأهمها منع الجفاف الناتج عن الطقس الحار وارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم على رأسها الماء مع تجنب المشروبات السكرية ومشروبات الطاقة، فضلا عن الحماية من الشمس والبقاء في الظل قدر الإمكان عند الخروج من المنزل، وارتداء قبعة واقية من الشمس، مع ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة تسمح للعرق بالتبخر بسهولة، عندما تكون الرطوبة مرتفعة.

شددت لبنى على أهمية فحص نسبة السكر في الدم أكثر من مرة على مدار اليوم خاصة عند الخروج من المنزل، وعدم المشي بأقدام حافية حتى على الشاطئ أو في المسبح لتفادي إصابات القدم، هذا فضلا عن عدم تخزين الأنسولين أو دواء السكري عن طريق الفم في ضوء الشمس المباشر أو في سيارة ساخنة، والتحقق من معلومات العبوة حول مدى تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الأنسولين والأدوية الأخرى.

وعند السفر لقضاء العطلات الصيفية أو غيرها لابد من الاحتفاظ بالأنسولين والأدوية الأخرى في مبرد أو على علبة هلامية وعدم وضعه مباشرة على الثلج، ويجب الانتباه إلى. أن الحرارة يمكن أن تتسبب في إتلاف جهاز مراقبة نسبة السكر في الدم، ومضخة الأنسولين ومعدات السكري الأخرى، لذلك لابد من الحرص على عدم تركها في سيارة ساخنة أو بجوار حمام السباحة أو في ضوء الشمس المباشر أو على الشاطئ، والشيء نفسه ينطبق على الإمدادات مثل شرائط الاختبار.