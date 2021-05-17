مستشار الرئيس السوداني يكشف لـ"الخليج 365" أهداف مؤتمر باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الشراكات الدولية لرئيس الوزراء السوداني عمر قمر الدين رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر باريس إن المؤتمر يعمل لإعفاء ديون السودان.

وأضاف قمر الدين في تصريحات لـ"الخليج 365" نحاول بأجندة إصلاحات قوية إعفاء السودان من أكبر قدر من الديون المتراكمة عليه.



وأوضح أنه لا يستطيع التكهن بأي مبلغ محدد، مضيفا ما إذا كان سيتم إعفاء جميع الديون ولكن "أقول بثقة أن العديد من الدول والمؤسسات ستعفي ديونها على السودان".

ويسعى السودان لإعفائه من ديون خارجية بقيمة 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ودائنين من نادي باريس، وهو تجمع دول ومؤسسات تدين له الخرطوم بأكثر من 22 مليار دولار، تشكل 38% من مجمل الديون الخارجية.

بدوره أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، عن منح قرض لدعم السودان بملياري دولار خلال عشرة أشهر، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية.

وأكد غانم العمل تقوية رأس المال البشري في السودان عبر البنك والشركاء الدوليين، وأشار خلال حديثه اليوم في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية في فترة وجيزة، مؤكداً أن السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التي ستؤدي إلى تهيئة مناخ الاستثمار، ودعا حافظ المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال" إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة،" مضيفاً أن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية، وأوضح أن السودان قد استعاد عضويته الكاملة مع البنك الدولي، مطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة في السودان.