أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 17 مايو 2021.. بيتكوين تقود التراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 17مايو 2021، بقيادة بيتكوين التي انخفضت بفعل تغريدات متناقضة من الملياردير إيلون ماسك.

وسجل سعر عملة بيتكوين الرقمية Bitcoin BTC" الأشهر في سوق العملات المشفرة" نحو 45,280.17 مقابل 49224 دولارا الأحد.



كما تراجعت إيثريوم Ethereum ETH لتسجل نحو 3,511 مقابل 3,796 دولار أمس ، كما تراجعت أيضا كوين بينانس Binance Coin BNB إلى نحو 541.71 مقابل 590.99 دولار أمس.

وسجل سعر دوجكوين Dogecoin DOGE حوالي 0.508057 مقابل 0.529 دولار أمس متراجعة بحوالي 4%.

كمبيوتر إنترنت تفقد 14%

وتراجعت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP مسجلة نحو 216.73 مقابل 246.43 دولار الأحد، بنسبة تراجع بلغت أكثر من 14%.

ومن بين العملات الرقمية الأغلى حققت لايتكوين Litecoin LTC نحو 289.71 مقابل 314.96 دولار أمس وفق بلومبرج، متراجعة بنسبة اقتربت من 10%.

أما سعر العملة الرقمية بولكادوت Polkadot DOT فسجل نحو 40.36 مقابل 45.64 دولار الأحد، بنسبة تراجع 12%.

كما سجل سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI حوالي 35.31 مقابل 38.70 دولار أمس بنسبة تراجع 9.25%.

في حين سجلت عملة تشينلينك الرقمية Chainlink LINK نحو 39.35 مقابل 43.65 دولار خلال تعاملات الأحد بنسبة تراجع بلغت 10.8%.

تناقضات إيلون ماسك

وفي تغريدتين اثنتين على تويتر، آخرهما مساء أمس الأحد، ألمح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla للسيارات الكهربائية، إلى أن الشركة باعت أو من المرجح أن تبيع ممتلكاتها بالعملة الرقمية، لتهبط بيتكوين بأكثر من 5 آلاف دولار اليوم.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات الصباحية اليوم 44.8 ألف دولار، نزولا من 50 ألفا في ختام تعاملات الأمس، بينما بلغ سعر الوحدة الواحدة الأسبوع الماضي 58.5 ألف دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض العملة.

يأتي البيع المحتمل بعد عدة أيام من إعلان ماسك، أن شركته تخطط للاحتفاظ ببقية عملة البيتكوين بحوزتها، وتنوي استخدامها في المعاملات بمجرد تنفيذ عمليات التعدين باستخدام أقل للطاقة.

لكن الملياردير إيلون ماسك، قال في تغريدة أخرى عبر تويتر، إن تسلا لم تبع حيازتها من العملة المشفرة "بيتكوين ".

كيف يمكن تقليل تذبذب بيتكوين؟

إحدى إجابات هذا السؤال هي أن تكون العملة الافتراضية مربوطة، أي ربط أصولهم الرقمية بسلعة أو عملة. وأصبح JP Morgan هو الأحدث الذي أعطى هذا الأمر مع عملته JPM Coin المثيرة للجدل، والتي تعمل على blockchain مصرح بها ولها قيمة مرتبطة بالدولار.

قبل ذلك، كان هناك عملة "تيثر" المرتبط بالدولار الأمريكي، لكن هذا الربط لم يعد مضمونا.

- تبنيها من جانب الشركات الكبرى

في السنوات الأخيرة، كانت هناك تحركات من شركات بحجم Facebook و Google الذين يبحثون في العملات المشفرة ولكن بطريقة تجعل قيمتها مستقرة نسبيًا. حتى IBM، التي كانت تقود الطريق بهدوء نحو تبني العملة.