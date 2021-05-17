شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق جرعات لأول علاج لكورونا بعد منحه إذن استخدام الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الدفاع الهندى راجناث سينغ ووزير الصحة الاتحادي الدكتور هارش فاردان يوم الاثنين الدفعة الأولى من عقار 2-deoxy-D-glucose (2-DG) المضاد لفيروس كورونا الذي طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعية، وتم تطوير التطبيق العلاجي للدواء من قبل معهد الطب النووي والعلوم المرتبطة بالتعاون مع مختبرات الدكتور ريدي في حيدر أباد.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافق المراقب العام للأدوية في الهند على الدواء الفموي للاستخدام في حالات الطوارئ كعلاج مساعد لمرضى فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد، جاءت الموافقة على الدواء في وقت تكافح فيه الهند مع موجة قياسية من جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى إرهاق البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد إلى أقصى حدودها.



الهند

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا الهندي خضع العلاج للتجارب الكاملة وأجروا تجارب في 30 مستشفى وعلى عدد كبير من المرضى.

يأتي الدواء في شكل مسحوق في كيس يؤخذ عن طريق الفم عن طريق إذابته في الماء، يتراكم في الخلايا المصابة بالفيروس ويمنع نمو الفيروس عن طريق وقف التوليف الفيروسي وإنتاج الطاقة إن تراكمه الانتقائي في الخلايا المصابة بالفيروس يجعل هذا الدواء فريدًا من نوعه.

ووفقا للتقرير أظهرت نتائج التجارب السريرية أن هذا الدواء يساعد في التعافي السريع للمرضى في المستشفى ويقلل من الاعتماد على الأكسجين الإضافي، أظهرت نسبة أعلى من المرضى الذين عولجوا بـ 2DG تحولًا سلبيًا لـ RT-PCR في مرضى كورونا .

وقال بيان الوزارة إنه في تجارب المرحلة الثانية (بما في ذلك نطاق الجرعات) التي أجريت خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2020 ، تم العثور على الدواء ليكون آمنًا لمرضى كورونا وأظهر تحسنًا كبيرًا في شفائهم ، مضيفًا أن المرحلة الثانية أجريت في ستة مستشفيات و أجريت المرحلة الثانية ب نطاق الجرعات من التجارب السريرية في 11 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، في نوفمبر 2020 ، تمت الموافقة على تجارب المرحلة 3 واستمرت من ديسمبر إلى أبريل في 1 مايو ، تمت الموافقة على الدواء للاستخدام في حالات الطوارئ.