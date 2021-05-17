شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السرطان.. كل ما تريد معرفته قبل الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا هو مرض تنفسي يصاب معظم الأشخاص المصابين به بأعراض خفيفة ولكن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو السرطان أو أمراض الكلى هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، تم تطوير اللقاحات لتوفير مناعة ضد المرض والحماية من العدوى، ويستعرض التقرير التالى الوقت المناسب لمريض السرطان لحصول على تطعيم فيروس كورونا، وفقا لتقرير لموقع only my health.