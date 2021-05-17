شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. 6 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعانى ارتفاع الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الاثنين، باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والذي يوافق 17 مايو من كل عام، ويجب على الفرد المصاب بارتفاع ضغط الدم أن يهتم بشكل خاص بالروتين الغذائي اليومي والتركيز على ممارسة الرياضة أيضا، ومن المهم أيضا إجراء فحص ومراقبة مستويات ضغط الدم بانتظام وهنا نذكر أطعمة لا بد من تجنبها لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "only my health".

المشروبات السكرية

لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول المشروبات السكرية، يمكن أن ترفع هذه المشروبات ضغط الدم مباشرة إلى مستوى معين، تحتوي هذه المشروبات أيضًا على نسبة عالية من الصوديوم والسعرات الحرارية التي يمكن أن تؤدي إلى السمنة لأننا فقط نستهلك سعرات حرارية، وارتفاع الكوليسترول سببان رئيسيان لارتفاع ضغط الدم.



مشروبات سكرية

الأطعمة المالحة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم التحكم في استهلاكهم اليومي من الملح في الجسم، يحتوي ملح الطعام على حوالي 40٪ صوديوم يمكن أن يزيد من احتباس السوائل في الجسم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، يمكنك محاولة استبدال الملح العادي بملح منخفض الصوديوم.

الأطعمة المالحة الطعام المقلي الطعام المقلي يجب أيضا التحكم في كمية الدهون التي نتناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يمكنك دائما التبديل إلى الدهون غير المشبعة مثل زيت جوز الهند، يجب تجنب الدهون المشبعة مثل الزبدة لأن جزيئات الدهون هذه تعزز انسداد الأوعية الدموية في القلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض القلب المميتة، يمكن أن تسبب هذه الشرايين المسدودة أيضًا السكتة القلبية.

طعام مقلي اللحوم اللحوم يجب أيضا تجنب اللحوم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تحتوي منتجات اللحوم بشكل عام على كمية عالية من الدهون، ويفضل الأسماك، يجب أيضا تجنب اللحوم المصنعة لأنها لا تحتوي على الكثير من الدهون.

المخللات والصلصة

تحتوي جميع أنواع المخللات على الكثير من الملح الذي يعد أحد الأطعمة الرئيسية المسببة لارتفاع ضغط الدم، إلى جانب المخللات ، يجب أيضا تجنب الصلصات مثل صلصة الصويا والكاتشب والفلفل الحار والخردل وصلصة الباربيكيو.