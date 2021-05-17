شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى ضد كورونا يحصل على أذن بإجراء تجارب لأطفال من سن عامين لـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لقاح كوفاكسين الهندى ضد فيروس كورونا على إذن لإجراء تجارب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عامًا، إذا نجح اللقاح فى التجارب، فسيتم تحصين الأطفال قريبا، بحسب موقع "only my health"، ووفقا للتقرير هناك لقاحان من الهند ضد فيروس كورونا وهما كوفاكسين من بهارات للتكنولوجيا الحيوية وكوفيشيلد التابع لمعهد المصل الهندى كلاهما حصل على موافقة استخدام الطوارئ للبالغين فقط، ولكن لم يحصلا على أذن استخدامهما للأطفال والحوامل، ولكن نتيجة للإرتفاع الهائل فى أعداد الاصابات بالهند والتى تؤثر على الأطفال فأصبح هناك حاجة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا مما دفع السلطات الصحية إلى منح لقاح كوفاكسين إذن لإجراء تجارب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عامًا.

لقاح فيروس كورونا للأطفال

سيبدأ العلماء التجارب السريرية قريبا، حيث سيتم تسجيل حوالي 525 مشاركًا في تجارب المرحلة الثانية، وأبلغت لجنة خبراء موضوع فيروس كورونا التابعة للمنظمة المركزية لمراقبة الأدوية المركزية فريق البحث في بهارات للتكنولوجيا الحيوية بتقديم بيانات السلامة أولاً قبل الانتقال إلى تجارب المرحلة الثالثة، ويتم تقديم هذه النصيحة لضمان سلامة ومناعة وتفاعل هذا اللقاح للأطفال.



لقاح كوفاكسين

لماذا التطعيم للأطفال مهم؟

في الوقت الحاضر، لا يتم إعطاء لقاح للأطفال ويتلقى التطعيم من هم فى عمر 18 عاما فأكثر فقط، ومن أجل القضاء على فيروس كورونا في البلاد، تحتاج البلاد إلى تحصين ما لا يقل عن 70-80٪ من إجمالي السكان الذي يشمل الأطفال أيضا إلى جانب ذلك، يقال إن الموجة الثالثة المتوقعة ستكون كارثية للأطفال وبالتالي، فإن تحصين الأطفال قبل ظهور الموجة الثالثة أمر مهم للغاية حاليا، فايزرهو اللقاح الوحيد الذي يتم إعطاؤه للأطفال في الفئة العمرية 12-15 عامًا بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح لتحصين الأطفال، إذا اجتاز كوفاكسين التجارب السريرية ، فستبدأ حملة التطعيم للأطفال قريبًا في الهند.