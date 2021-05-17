المشي 4400 خطوة فقط في اليوم قد يكون كافياً لحمايتك من الأمراض الخطيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 01:09 مساءً - يدّعي الباحثون أنه بدلاً من 10000 خطوة الموصى بها في كثير من الأحيان ، قد يكون المشي ل 4,400 خطوة فقط في اليوم كافياً للحماية من الأمراض الخطيرة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجدت مراجعة لفوائد مستويات مختلفة من النشاط البدني من قبل خبير من جامعة هيرتفوردشاير أن الهدف الكلاسيكي قد يكون مبالغاً فيه.

يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف وبعض أنواع السرطان ، ويمكن أن يحسن حالات مثل مرض السكري من النوع 2.

يستغرق الشخص العادي حوالي ساعتين من المشي يومياً للوصول إلى هدف 10000 خطوة، ولكن فقط حوالي 53 دقيقة للوصول إلى 4400 خطوة.

في مقال نشر في مجلة The Conversation ، استكشفت خبيرة علم وظائف الأعضاء والصحة ليندزي بوتمز من جامعة هيرتفوردشاير الأبحاث الحديثة حول المزايا الفعلية لهدف 10000 خطوة، والذي كانت أصوله في حملة تسويقية.

وكتبت الدكتورة بوتمز:”يبدو أن هدف 10,000خطوة في اليوم قد جاء من عداد الخطى التجاري الذي تم بيعه في 1965 بواسطة Yamasa Clock في اليابان”.

“كان الجهاز يسمى” Manpo-kei “،والذي يترجم إلى”عداد 10000 خطوة “. كانت هذه أداة تسويقية للجهاز ويبدو أنها عالقة في جميع أنحاء العالم كهدف يومي للخطوات.”

“حتى أنه يتم تضمينه في أهداف النشاط اليومي من خلال الساعات الذكية الشائعة ، مثل Fitbit.”

وأوضحت الدكتورة بوتمز:” من المؤكد أن المشي 10,000 خطوة كل يوم أمر جيد لصحتك، حيث أظهرت الدراسات أن هذه العادة يمكن أن تحسن الصحة العقلية والجسدية على حد سواء، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

ومع ذلك، أشارت إلى أن الأبحاث الحديثة من كلية الطب بجامعة هارفارد قد اقترحت أن المشي 10,000 خطوة قد يكون مبالغاً فيه.

ووجد الباحثون أن اتخاذ 4,400 خطوة في اليوم في المتوسط يكفي لتقليل خطر الوفاة لدى النساء بشكل كبير مقارنة باتخاذ 2,700 خطوة فقط يومياً.

في الواقع ، في حين وجد الفريق أنه كلما زاد عدد الخطوات التي سار بها الناس ، انخفض خطر الوفاة ، كان هذا التأثير يميل إلى المستوى عند حوالي 7,500 خطوة في اليوم، لكنهم لم يلاحظوا أي فوائد إضافية من المشي إلى 10000 خطوة يومياً على سبيل المثال.

وعلّقت الدكتورة بوتمز قائلة:”على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رؤية نتائج مماثلة لدى الرجال، إلا أنّ الأمر هو بمثابة مثال واحد على كيف أن التحرك أكثر قليلاً يومياً يمكن أن يحسن الصحة ويقلل من خطر الوفاة”.

أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يحصل البالغون على 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل الشدة أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي على أساس أسبوعي.

ومع ذلك، أظهر باحثون من كولومبيا البريطانية أنه يمكن تحقيق تحسينات صحية حتى من خلال ممارسة التمارين الرياضية منخفضة الكثافة، مما يشير إلى أن خطواتك يمكن أن تسهم في الهدف الخاص بك خلال 150 دقيقة من النشاط.

في المقابل ، أظهرت جامعة تكساس مؤخراً أن الأشخاص الذين يسيرون أقل من 5000 خطوة في يوم معين هم أقل قدرة على استقلاب الدهون في اليوم التالي، والتي على المدى الطويل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

ويُدعم هذا الاستنتاج من قبل أعمال جامعة تكساس في أوستن التي خلصت إلى أن الناس الذين يسيرون أقل من 4000 خطوة على أساس يومي غير قادرين على عكس هذا الانخفاض في التمثيل الغذائي للدهون.

وقالت الدكتورة بوتمز: “يمكن أن يساعد النشاط أيضاً في تخفيف أضرار الجلوس لفترات طويلة من الزمن.”

خلصت الأبحاث التي أجرتها المدرسة النرويجية للعلوم الرياضية في أوسلو إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لمدة ثماني ساعات أو أكثر كل يوم لديهم خطر وفاة أعلى بنسبة 59 في المائة من أقرانهم الذين يجلسون لمدة أقل من أربع ساعات كل يوم.

ومع ذلك، وجد الفريق أيضاً أن 60-75 دقيقة من النشاط البدني كل يوم كافية لمواجهة هذا التأثير السلبي.

بالنظر إلى ذلك ، أضافت الدكتورة بوتمز، ” يمكن أن يساعد المشي السريع في التخفيف من الآثار السلبية للجلوس لفترة طويلة جداً.”