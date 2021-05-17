الإبهام يتحرك مسافة تعادل اثنين من سباقات الماراثون في السنة وهو يمرّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 01:09 مساءً - تظهر أبحاث جديدة أنّ إبهام الشخص العادي يتحرك ما يعادل اثنين من سباقات الماراثون (52 ميلاً ) سنوياً من خلال تمريره عبر مواقع مثل Instagram و Twitter.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وقد قامت وكالة التسويق Ilk بالحسابات ، استناداً إلى التقديرات التي تشير إلى أننا ننفق حوالي 49 دقيقة في اليوم الواحد ونحن نتنقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنشأت شركة ليدز محاكاة تفاعلية عبر الإنترنت للجوال تسمى Thumb Run ، بأسلوب ألعاب الثمانينيات الرجعية ، للمساعدة في تصور المجموع.

تتميز Thumb Run بإبهام يرتدي معدات الجري وهو يشق طريقه عبر مسار سباق رقمي ، مدعوماً بإصدار من الأدوات التحفيزية من لعبة Chariots of Fire.

وقال روب جونز ، كبير مديري العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في Ilk: “ليس سراً أنّ الكثير منا يقضي الكثير من الوقت على هواتفنا”.

“لكن مجموع المسافة التي يغطيها إبهامنا ونحن نقوم بذلك على مدار عام هو أمر مذهل.

“أردنا أن نوضح مدى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا ، سواء كان ذلك كمصدر للترفيه ، أو للوصول إلى معلومات مهمة ، أو للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء.”

إنّ الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يمكن أن يسبب أمراض مثل “إبهام سكرولر” أو “إبهام الرسائل النصية” ، حيث يبدأ الإبهام في التشنج أو يصبح ملتهباً أو ييبقى عالقاً في وضعية الانحناء.

إنّ هذه الحركة غير الطبيعية المتكررة لعظم الإبهام يمكن أن تسبب الألم وحتى التهاب المفاصل في نهاية المطاف.

يشرح الدكتور يوجين ي. تساي ، المتخصص في مستشفى Cedars-Sinai في لوس أنجلوس: “في الأساس ، يصبح الوتر الموجود في الإبهام ملتهباً عندما يفرك مراراً وتكراراً ضد النفق المحيط به.

وسرعان ما يؤدي هذا الالتهاب إلى ألم الإبهام حول المفصل. قد يعاني المرضى أيضاً من إحساس بالوخز عند ثني إبهامهم.”

ويقول: “إنّ وضعية “إبهام سكرولر” قد تكون أكثر ارتباطاً بالهواتف الصغيرة ، في حين أن الهواتف والألواح الذكية تعتبر أكبر عادة ما يسبب الألم في الأصابع والمعصمين.”

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب مقاومة التقاط هاتفنا، إلا أن هناك تدابير يمكن للأشخاص اتخاذها لمنع “إبهام سكرولر”.

على سبيل المثال ، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية إعطاء إبهامهم استراحة عن طريق التبديل واستخدام إصبع آخر ، مثل السبابة ، للكتابة.

يمكن للمستخدمين أيضاً استخدام ميزات التحكم الصوتي لإملاء الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني بدلاً من الكتابة ، وإجراء تمارين التمدد اليومية لمعصمهم وأصابعهم.