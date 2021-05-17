حمية الوجبة الواحدة في اليوم لتفتيت الدهون المركزية

بيروت - نادين محمد -

ما هي حمية الوجبة الواحدة في اليوم؟

​

الوجبة الواحدة في اليوم تتطلب تناول وجبة واحدة يوميًا بدلاً من ثلاث وجبات ووجبتين أو ثلاث وجبات خفيفة في اليوم. وهذا بدوره يحد من السعرات الحرارية التي تستهلكها على مدار اليوم. نتيجة لذلك ، ستفقد الوزن ولن تشعر بالتعثر وسيتحسن الهضم. كل ما عليك فعله هو تناول الأطعمة المغذية خلال ساعة واحدة وصيام الـ 23 ساعة الأخرى.



يمكنك تناول الطعام حسب الوقت المناسب لك. كما يُسمح بشرب الشاي الأخضر (0 سعرة حرارية) أو القهوة السوداء (3 سعرة حرارية) وتناول بعض الأطعمة الصلبة مثل البيض أو التفاح أثناء النهار. يتم ذلك من أجل سلامة الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا لأن كل جسم يستجيب بشكل مختلف لنفس خطة النظام الغذائي.

كيف تعمل حمية الوجبة الواحدة في اليوم؟

​

تعمل الوجبة الواحدة على مبدأ تقييد السعرات الحرارية وتناول الأطعمة المغذية ومنخفضة السعرات الحرارية مرة واحدة في اليوم (أو في الليل). عندما تصوم لمدة 23 ساعة ، سيستخدم جسمك احتياطي الطاقة (الدهون) كمصدر للطاقة. إن الحصول على الطاقة المتاحة بسهولة على شكل كربوهيدرات وسكر فواكه وما إلى ذلك يساعد على تخزين الدهون. كما أنه يمنع الإمساك ويحسن الهضم والامتصاص ، وبالتالي يؤثر إيجابًا على فقدان الدهون.

ومع ذلك ، فإن نافذة الساعة التي تحصل عليها يمكن أن تصبح عدوك إذا لم تتابع ما تأكله. فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها.



1- خضروات - جزر ، بروكلي ، ملفوف ، قرنبيط ، شمندر ، لفت ، بصل أخضر ، ملفوف بنفسجي ، ملفوف صيني ، خس ، فلفل حلو ، بطاطا حلوة ، بطاطا بيضاء مع قشر ، سبانخ ، ولفت.

2- الفواكه - يجب استهلاك الفواكه مثل العنب والبطيخ والمانجو والأناناس والفواكه المعلبة بكميات محدودة.

3- البروتين - صدور الدجاج ، وقطع لحم البقر الخالية من الدهون ، والأسماك ، والفطر ، والفاصوليا والبقوليات، والبيض.

4- منتجات الألبان - حليب كامل الدسم ، زبادي كامل الدسم ، جبن شيدر ، جبنة فيتا ، لبن ، جبنة ريكوتا، وجبن قريش.

5- الحبوب الكاملة - الأرز البني والأرز الأسود والقمح والكينوا والشعير والذرة الرفيعة.

6- الدهون والزيوت - زيت الزيتون وزيت نخالة الأرز وزبدة عباد الشمس وزبدة الفول السوداني وزيت جوز الهند الصالح للأكل وزبدة اللوز.

7- المكسرات والبذور - اللوز والجوز والجوز والصنوبر والفستق وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين وبذور البطيخ.

​