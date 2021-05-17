شكرا لقرائتكم خبر عن يتسبب في وفاة مئات الآلاف سنوياً.. «الصحة العالمية» تحذر من العمل لساعات طويلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً، في اتجاه يزداد سوءا، وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كورونا.

وفي أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة، أوضحت ورقة بحثية نُشرت في دورية “البيئة الدولية” أن 745 ألف شخص ماتوا بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لساعات طويلة في 2016، بحسب رويترز.

وهذا العدد أعلى بنسبة 30% عن عدد المتوفين لنفس الأسباب في عام 2000.

وقالت ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة: “العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً يمثل خطراً شديداً على الصحة”.

وأضافت: “نرغب في استخدام هذه المعلومات في الترويج لمزيد من التحرك، المزيد من الحماية للعمال”.

وأوضحت الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن معظم الضحايا (72%) كانوا رجالاً وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.

وقالت الدراسة التي استندت إلى بيانات من 194 دولة إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% بالمقارنة بأولئك الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً.