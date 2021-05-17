شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفيد تناول أوميجا 3 مرضى السكر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا التي تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولكن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة هما عنصران أساسيان لتأخير أو إدارة مرض السكري، أوميجا 3 هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ويساعد في تنظيم وظائف الجسم المختلفة تعتبر الأسماك الدهنية، التي تعتبر مصدرًا شائعًا للأوميجا 3، من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بمرض السكري.

ووفقا لتقرير لموقع time now news لا يوجد ضرر من تناول أوميجا 3 عند المعاناة من مرض السكري، فلا توجد علاقة بين أوميجا 3 ومرض السكري وفقًا لبحث نُشر في المجلة البريطانية للتغذية بعنوان "أحماض أوميجا 3 الدهنية ومرض السكري من النوع 2" حيث تبين أنه لايوجد رابط واضح ومحقق بين الآثار الإيجابية المباشرة لمرض السكري وأوميجا 3 على مرض السكري.

يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تعزيز الوظيفة الإدراكية .

يمكن أن يساعد في تقليل أعراض ADHD عند الأطفال .

عند الأطفال يمكن أن يعزز صحة العين .

يمكن أن يعزز الصحة العقلية عن طريق الحد من أعراض القلق والتوتر .

تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

احتفظ بمسار منتظم لمستويات الجلوكوز لديك لتجنب التقلبات المفاجئة غير المسبوقة .

تجنب وتقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكر الزائد .

اشرب كمية كافية من الماء .

تمرن بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل .

الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة صحي ومتوازن .

فوائد أوميجا 3نصائح للسيطرة على مرض السكري