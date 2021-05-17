تعرف على الفارق بين إنقاص الوزن الكلى وفقدان الدهون.. أيهما الأهم؟

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القاهرة - سامية سيد - يختلف إنقاص الوزن عن فقدان الدهون بالجسم، حيث أن فقدان الوزن يشير إلى الانخفاض العام في الوزن الكلي لجسمك بالكيلوجرامات، بما في ذلك الوزن الذي يمكن أن تخسره مثل وزن الماء والدهون والعضلات، ولكن إنقاص دهون الجسم يشير إلى انخفاض معين في نسبة الدهون في الجسم أو بطريقة ما يعني فقدان الوزن من الدهون ويعمل كهدف أكثر تحديدًا، في هذا التقرير نتعرف على الفارق بين إنقاص الوزن الكلي وإنقاص الدهون وأيهما الأهم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





لماذا لا يعتبر فقدان الدهون مثل فقدان الوزن؟

أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام مصطلحى فقدان الدهون وفقدان الوزن بالتبادل هو أن معظم الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن يهدفون إلى إنقاص دهون الجسم في هذه العملية، ومع ذلك فإن خسارة الدهون في الجسم لا تعني فقدان الوزن في حد ذاته.

ثانيًا، على عكس فقدان الوزن، أو تقليل الوزن بالكيلو جرام، لا يمكن تعيين فقدان الدهون باستخدام مقياس الوزن.

وللسبب نفسه، يشير العديد من الخبراء إلى أن رؤية الرقم على المقياس ليس علامة حقيقية أو ما إذا كنت تفقد الدهون والعضلات وبأي طريقة بالضبط.

ما الذي يجب أن تستهدفه فقدان الوزن أم فقدان الدهون؟

يمكن أن يكون فقدان الوزن على رأس أهدافك، ولكن بالنسبة لتكوين الجسم الصحي، فإن فقدان الدهون هو الهدف الذي يجب أن تهدف إليه.

يمكن أن يشمل فقدان الوزن، في مجمله، أيضًا فقدان الماء والعضلات، مما قد يضر بالصحة العامة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد التركيز على فقدان الدهون على فقدان الوزن في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة والالتهابات وتقليل فقدان كتلة العضلات.

محاولة فقدان الدهون يمكن أن تساعد أيضًا في التخلص من الدهون الزائدة، والتي من المحتمل أن تكون خطيرة، ولكنها أيضًا تحافظ على نمو الأنسجة الخالية من الدهون بالإضافة إلى ذلك، تساعد أنسجة العضلات أيضًا في توفير القوة وخفة الحركة وحرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى أثناء الراحة.

يمكن أن يهدف فقدان الدهون أيضًا إلى تقليل مستويات الدهون الحشوية في الجسم، وهي أكثر أنواع الدهون ضررًا.

بشكل عام، يساعد التركيز على فقدان الدهون على تعزيز وظائف الجسم وحيويته بشكل أفضل، مقارنة بفقدان الوزن.

كيف يمكنك تتبع فقدان الدهون؟

الاعتماد على ميزان وحده قد لا يعمل ككاشف دقيق لمقدار الدهون الذي تفقده بالفعل، أو يحدد كتلة العضلات لديك.

ومع ذلك، فإن استخدام وسائل كشف أكثر دقة، مثل مقياس الدهون في الجسم، يمكن أن يساعد في قياس نسبة الدهون في الجسم، وبالتالي يوجهك نحو الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها.

يعتقد بعض الناس أيضًا أن استخدام شريط للخصر للتحقق من محيط الخصر أسهل، وطريقة أفضل لبدء تتبع فقدان الدهون.

كيفية التخلص من الدهون والحفاظ على كتلة العضلات

بمجرد أن تركز على فقدان الدهون، يجب أن تركز الخطوات التالية على إيجاد طرق تدعم فقدان كتلة العضلات والحفاظ عليها.

ومع ذلك، بصرف النظر عن ممارسة الرياضة بانتظام، هناك أيضًا بعض الطرق الأخرى للتأكد من أنك تفقد الوزن على شكل دهون وفي نفس الوقت، تحافظ على كتلة العضلات:

- تأكد من أن تتناول كمية كافية من البروتين، ويفضل أن يكون ذلك في كل وجبة.

- تناول سعرات حرارية أقل.

- التركيز على أشكال التمارين المكثفة مثل تمارين الكارديو بما في ذلك المشى وركوب الدراجات ورفع الأثقال.

إذا كنت تركز على إنقاص الوزن (دهون الجسم) ، فاستهدف تقليل 500-700 جرام من الوزن كل أسبوع.