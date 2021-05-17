مظاهر تطور الطفل الرضيع في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 10:41 صباحاً - يبلغ متوسط وزن الطفل في الشهر الثامن 8 كيلوجرامات للإناث و8.5 كيلوجرام للذكور. يبلغ متوسط طول الطفل في الشهر الثامن 69 سنتيمتراً تقريباً للإناث و70.5 سنتيمتر للذكور.

د. أحمد عبدالعال

تفاصيل يكشفها الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، ينبّه فيها الأمهات، على هذه التطورات المفترض حدوثها.

التطورات الحركية

فضولي

1 - يمتلك الطفل في هذا العمر الفضول الكافي للتعرف على ما يجري حوله، وتكون لديه القدرة لدفع نفسه للأعلى للوقوف متمسكاً بالأريكة، وقد يبدأ بالتجوّل في أنحاء المنزل مع تقديم المساعدة له خلال الشهرين التاليين، لذا يجب أن تكون المساحة المحيطة به آمنة.

2 - يبدأ الطفل في هذا العمر بالزحف أو الحبو أو التدحرج أو الانزلاق على بطنه، لكن بعض الأطفال يحتاجون إلى أشهر أخرى للقيام بذلك، وبعضهم الآخر يبدأ بالمشي فوراً دون الحاجة للزحف.

3 - يربط الطفل في هذا العمر المهارات الحركية بالحواس، ويلعب بالألعاب بشكل سهل نسبياً، وبإمكانه ضرب المكعبات ببعضها، ورمي الكرة، ووضع أكواب ذات أحجام مختلفة داخل بعضها البعض.

تطورات تناول الطعام

يتناول أي نوع من الطعام

لا يزال الطفل بهذا العمر يعتمد على حليب الأم أو الحليب الصناعيّ، بالإضافة إلى وجبات من الطعام المتنوعة مثل الفواكه والخضروات، وحبوب الإفطار، والمعكرونة، واللحوم المهروسة، وكلما زاد عدد الوجبات المعطاة، قلّت كمية الحليب التي يحتاجها الطفل.

يمكن لطفلك تناول أي نوع من أنواع الطعام، المهم التركيز على ما يفيده والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمضرة والملح والسكر، ويجب عدم تناول الطفل للعسل والحليب البقري وبياض البيض إذا كان عمره أقل من سنة، حيث يمكنه شرب الماء بمفرده من الكوب المخصص له.

مهارات التعلم في هذا العمر

يبدأ بالتعلم

1 - يبدأ الطفل بفهم الكلام، لذا من المهم التكلم معه وتعريفه بأسماء الأشياء المألوفة بشكل سهل ومبسّط، ويمكن تشجيعه على البدء بالتعبير والكلام عن طريق انتظار ردّ فعله بعد لفظ الكلمات بشكل متكرر.

2 - اقضي وقتاً كبيراً مع طفلك وتفاعلي معه من خلال الألعاب التفاعلية، هذا الأمر ليس مجرد تسلية وقضاء وقت بل هو عامل أساسي لتطوير المهارات الحركية للطفل ومهاراته اللغوية والحسية.

3 - يمكن قراءة القصص له باستخدام كتب ملونة وكبيرة الحجم والربط بين الصور التي يراها بالكلمات التي تصفينها.

نوم الطفل الرضيع في الشهر الثامن:

يشعر بما حوله

يبدأ الطفل في هذه المرحلة بالإحساس بمن حوله، ممّا يجعل خلوده إلى النوم أكثر صعوبة، فبسبب شعوره بقلق الانفصال؛ إذ يبكي الطفل لدقائق معدودة عند مغادرة الأم الغرفة، وتجدر الإشارة إلى أنّ تعويد الطفل على روتين معيّن يساعده على النوم بشكل أفضل، ويساعد الأم على تخطي هذه المرحلة التي تنتهي ببلوغه العام الثاني من العمر.

عادة يحتاج الطفل في هذا العمر إلى 15 ساعة نوم يومية تقريباً، منها 6-11 ساعة نوم ليلاً تبعاً لشخصية نومه، بينما يحتاج إلى قيلولتين بالنهار فكل طفل يختلف عن الآخر، فلا تهتمي بآراء الناس حول نوم طفلك.

متى يجب استشارة الطبيب؟

متى تستشيرين الطبيب؟

إذا كان لا يستطيع الجلوس بمفرده إلى الآن.

إذا كان مصاباً بتيبس عضلات يديه أو قدميه.

إذا كان غير قادر على إصدار أي صوت بعد.

إذا كان لا يستطيع التعرف على الوجوه المألوفة بسهولة.

أو إذا شعرت بأي شيء غير مألوف وتريدين التأكد منه.