هذه اسهل تمارين التمدد لزيادة الطول 

بيروت - نادين محمد - من الممكن الاستفادة من تمارين التمدد لزيادة الطول. وفي هذه الحالة يمكن الاستلقاء على الظهر او البطن والقيام ببعض الحركات التي تساعد على اعادة الاستقامة الى الظهر واضافة بضعة سنتيمترات الى القوام. وتعتبر هذه التمارين سهلة الى حد كبير حيث يمكن ممارستها في المنزل. اذاً من المهم منذ الآن التعرف على افضل تمارين التمدد لزيادة الطول.

تمارين زيادة الطول



من المهم التعرف على افضل تمارين التمدد لزيادة الطول واكثرها سهولة من اجل القيام بها في المنزل.

تمرين الحوض

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- يتم الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين الى اعلى.

- ترفع منطقة الحوض الى اعلى ثم يتم انزالها الى اسفل مع الحفاظ على وضعية ظهر مستقيمة.

من المهم تكرار هذا التمرين مرات عدة يومياً.

التمدد

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- يجب الجلوس بظهر مستقيم مع مد الساقين الى الامام.

- تمد اليدان الى الامام حتى تلامسا القدمين.

- بعد هذا ترفع اليدان مع الجذع الى اعلى قدر الامكان ويتم الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 60 ثانية قبل تكرار التمرين نفسه مرات عدة.

تمرين الشد

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- يجب الاستلقاء على الظهر ورفع الذراعين في اتجاه الرأس.

- يتم شد الذراعين والجذع قدر الامكان والحفاظ على الوضعية نفسها لأطول مدة ممكنة مع الحرص على عدم التعرض للأذى. فها يساعد على الحد من انحناء العمود الفقري وعلى زيادة الطول.

- بعد هذا يمكن رفع الركبتين في اتجاه الصدر ولف اليدين حولهما والحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة.

تمرين كوبرا



- يتم في هذه الحالة الاستلقاء على البطن مع وضع اليدين تحت الكتفين.

- يجب تنشق الهواء بهدوء.

- يجب في هذه الحالة شدّ الجذع مع رفع الرأس والجذع قدر الامكان. ومن الأفضل الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 30 ثانية وتكرار التمرين يومياً.



تمرين الوثبة

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- يجب التمدد على البطن مع مد الذراعين إلى الامام.

- يتم رفع الصدر والذراعين والساقيم الى اعلى مع الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان. ومن المهم تكرار العملية نفسها مرات عدة يومياً.

تمرين شكل الطاولة

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- من المهم ممارسة هذا التمرين بحذر منعاً للمعاناة من اي اضابة.

- يجب التمدد على الارض بشكل مستقيم.

- توضع راحتا اليدين على الارض الى جانب الجسم.

- يتم رفع الجسم بالاستناد على الركبتين واليدين، على ان يشكل الفخذان مع الساقين زاوية 90 درجة.

- من المهم الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 40 الى 50 ثانية وتكرار التمرين لأكبر عدد ممكن من المرات.

تمرين العرقوب

- يتم في هذه الحالة ايضاً التمدد على البطن بشكل مستقيم.

- يتم رفع الجسم الى اعلى بالاستناد الى اصابع القدمين والمرفقين.

- يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 50 ثانية وتكرار التمرين قدر الامكان.



تمرين ركلة الساق

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- يجب، لممارسة هذا التمرين، التمدد على الظهر.

- يتم طي الركبتين مع الاستناد على القدمين.

- يرفع الجزء الاسفل من الجسم الى اعلى.

- ترفع احدى الساقين الى اعلى بسرعة وكأنه يتم الركل بواسطة القدم.

- يجب الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان وتكرار التمرين مرات عدة يومياً.

وتعتبر السباحة ايضاً من افضل تمارين التمدد لزيادة الطول. ومن الممكن ان تتم ممارستها في هذه الحالة مع التمدد على الظهر.





