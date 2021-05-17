شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 3 وصفات طبيعية لتقليل الدهون للبشرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة للتقليل من الدهون التي ينتج عنها بعض المشكلات مثل الحبوب والبثور، إليكم طرق علاج البشرة الدهنية.



الدهون ضرورية للبشرة حيث أنها تساعد في الحفاظ على الرطوبة اللازمة لها، ولكن عند زيادة هذه الدهون قد تعرض البشرة للكثير من المشكلات ومنها حب الشباب، وظهور البثور والبقع، والرؤوس السوداء والمسام الواسعة.

ولهذا من المهم العمل على علاج البشرة الدهنية، ولكن قبل ذلك علين أن نعرف أسباب البشرة الدهنية، ثم طرق علاجها وأهم الوصفات الطبيعية للتقليل من الدهون.

أسباب البشرة الدهنية:

قد تتكون البشرة دهنية نتيجة العوامل الوراثية.

حدوث خلل في إفراز الهرمونات وخاصة في مرحلة البلوغ.

تكون البشرة أكثر دهنية عند المرأة أثناء فترة الحيض.

الإفراط في تنظيف البشرة وترطيبها مما يزيد من إفراز الدهون والزيوت على البشرة.

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أضرار البشرة الدهنية:

زيادة لمعان البشرة.

ظهور حب الشباب.

ظهور الرؤوس السوداء.

المسام الواسعة على البشرة.

الإصابة بحب الشباب.

شحوب البشرة.

طرق علاج البشرة الدهنية:

غسل البشرة بانتظام

من المهم الحرص على غسل البشرة بشكل منتظم مرتين يوميا للتقليل من كمية الزيوت أو الدهون التي تفرزها البشرة الدهنية، ولهذا يجب غسل البشرة بالماء الدافئ ونوع من الصابون اللطيف الخالي من المواد الكيميائية والمرطبات القوية والتي من الممكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد.

استخدام التونر

من الطرق الجيدة لعلاج البشرة الدهنية هو استخدام التونر الذي يعتبر من أفضل المرطبات القابضة التي تساعد على إزالة الدهون من الجلد والعمل على إغلاق المسام المفتوحة.

وهذا من خلال استخدام قطعة من القطن عليها القليل من التونر وتنظيف الوجه بها برفق ويجب عليك اختيار نوع جيد من التونر الخالي من المواد الكيميائية والخاص بالبشرة الدهنية.

عليك بتجنب استخدام أي نوع من المقشرات للبشرة الدهنية، والتي قد تتسبب في الضرر لها حيث أنه قد يتسبب في الإصابة بالحساسية والحكة للبشرة الدهنية.

وصفات طبيعية لعلاج البشرة الدهنية:

1. الصبار

الصبار لعلاج البشرة الدهنية

يعتبر الصبار من النباتات الجيدة التي تستخدم لعلاج العديد من الأمراض الجلدية، ويساعد على تلطيف البشرة وقد أشار موقع "mayo clinic" إلى أن الصبار يساعد على التخلص من معظم مشكلات البشرة الدهنية والتقليل من الزهم الموجود عليها.

يمكنك استخدامه من خلال تدليك البشرة بالقليل من هلام الصبار قبل النوم، وتركه حتى الصباح مرتين في الأسبوع مما يحد من مشكلات البشرة الدهنية.

2. بياض البيض والليمون

استخدام بياض البيض والليمون يساعد على علاج مشكلة البثور التي تظهر على البشرة الدهنية، حيث أن كلا من البيض والليمون لديه خصائص قابضة لمسام البشرة، بالإضافة إلى أن الأحماض التي توجد في الليمون لها دور في امتصاص الدهون الزائدة على البشرة.

يمكنك خلط بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ووضعهم على البشرة، ويترك الخليط حتى يجف على البشرة ويغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة ناعمة.

3. الطماطم

استخدام قناع الطماطم على البشرة يساعد على غلق المسام الواسعة، وهذا لأن الطماطم تحتوي على حمض الساليسيليك الذي يساعد على القضاء على مشكلات البشرة الدهنية.

عليك بخلط ملعقة صغيرة من السكر مع ثمرة من الطماطم المهروسة، ووضعها على البشرة وتدليكها بحركات دائرية، ويترك لمدة 10 دقائق ويتم شطف البشرة بالماء الفاتر.

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة للتقليل من الدهون التي ينتج عنها بعض المشكلات مثل الحبوب والبثور، إليكم طرق علاج البشرة الدهنية.

الدهون ضرورية للبشرة حيث أنها تساعد في الحفاظ على الرطوبة اللازمة لها، ولكن عند زيادة هذه الدهون قد تعرض البشرة للكثير من المشكلات ومنها حب الشباب، وظهور البثور والبقع، والرؤوس السوداء والمسام الواسعة.

ولهذا من المهم العمل على علاج البشرة الدهنية، ولكن قبل ذلك علين أن نعرف أسباب البشرة الدهنية، ثم طرق علاجها وأهم الوصفات الطبيعية للتقليل من الدهون.

أسباب البشرة الدهنية:

قد تتكون البشرة دهنية نتيجة العوامل الوراثية.

حدوث خلل في إفراز الهرمونات وخاصة في مرحلة البلوغ.

تكون البشرة أكثر دهنية عند المرأة أثناء فترة الحيض.

الإفراط في تنظيف البشرة وترطيبها مما يزيد من إفراز الدهون والزيوت على البشرة.

العناية بالبشرة.. أربعة أخطاء شائعة

أضرار البشرة الدهنية:

زيادة لمعان البشرة.

ظهور حب الشباب.

ظهور الرؤوس السوداء.

المسام الواسعة على البشرة.

الإصابة بحب الشباب.

شحوب البشرة.

طرق علاج البشرة الدهنية

طرق علاج البشرة الدهنية:

غسل البشرة بانتظام

من المهم الحرص على غسل البشرة بشكل منتظم مرتين يوميا للتقليل من كمية الزيوت أو الدهون التي تفرزها البشرة الدهنية، ولهذا يجب غسل البشرة بالماء الدافئ ونوع من الصابون اللطيف الخالي من المواد الكيميائية والمرطبات القوية والتي من الممكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد.

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استخدام التونر

من الطرق الجيدة لعلاج البشرة الدهنية هو استخدام التونر الذي يعتبر من أفضل المرطبات القابضة التي تساعد على إزالة الدهون من الجلد والعمل على إغلاق المسام المفتوحة.

وهذا من خلال استخدام قطعة من القطن عليها القليل من التونر وتنظيف الوجه بها برفق ويجب عليك اختيار نوع جيد من التونر الخالي من المواد الكيميائية والخاص بالبشرة الدهنية.

عدم استخدام مقشر للبشرة

عليك بتجنب استخدام أي نوع من المقشرات للبشرة الدهنية، والتي قد تتسبب في الضرر لها حيث أنه قد يتسبب في الإصابة بالحساسية والحكة للبشرة الدهنية.

وصفات طبيعية لعلاج البشرة الدهنية:

1. الصبار

الصبار لعلاج البشرة الدهنية

يعتبر الصبار من النباتات الجيدة التي تستخدم لعلاج العديد من الأمراض الجلدية، ويساعد على تلطيف البشرة وقد أشار موقع "mayo clinic" إلى أن الصبار يساعد على التخلص من معظم مشكلات البشرة الدهنية والتقليل من الزهم الموجود عليها.

يمكنك استخدامه من خلال تدليك البشرة بالقليل من هلام الصبار قبل النوم، وتركه حتى الصباح مرتين في الأسبوع مما يحد من مشكلات البشرة الدهنية.

2. بياض البيض والليمون

استخدام بياض البيض والليمون يساعد على علاج مشكلة البثور التي تظهر على البشرة الدهنية، حيث أن كلا من البيض والليمون لديه خصائص قابضة لمسام البشرة، بالإضافة إلى أن الأحماض التي توجد في الليمون لها دور في امتصاص الدهون الزائدة على البشرة.

يمكنك خلط بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ووضعهم على البشرة، ويترك الخليط حتى يجف على البشرة ويغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة ناعمة.

3. الطماطم

الطماطم للبشرة الدهنية

استخدام قناع الطماطم على البشرة يساعد على غلق المسام الواسعة، وهذا لأن الطماطم تحتوي على حمض الساليسيليك الذي يساعد على القضاء على مشكلات البشرة الدهنية.

عليك بخلط ملعقة صغيرة من السكر مع ثمرة من الطماطم المهروسة، ووضعها على البشرة وتدليكها بحركات دائرية، ويترك لمدة 10 دقائق ويتم شطف البشرة بالماء الفاتر.