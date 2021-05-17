كورونا حول العالم.. أكبر زيادة يومية في الصين و29 ألف إصابة بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين، إلى 163 مليونا و721 ألفا و890 إصابة، في 210 دول ومناطق.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و393 ألفا و413 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 142 مليونا و188 ألفا و941 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 28,692 إصابة جديدة و415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 32,753,426، فيما ‏بلغ عدد الوفيات 582,769.





4 وفيات في بريطانيا

وسجلت المملكة المتحدة 1926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,450,777، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,679.







أكبر زيادة يومية في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن الصين سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ارتفاعا من 18 حالة في اليوم السابق، ومسجلة أكبر زيادة يومية في أكثر من 6 أسابيع.

وذكرت اللجنة في بيان أن 5 من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وعدد الحالات الجديدة المؤكدة هو الأعلى منذ تسجيل 26 حالة في الثاني من أبريل/نيسان.

وقالت الهيئة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 19 إصابة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90872 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و598846 بعد تسجيل 5412 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 86160 بعد تسجيل 64 حالة.

رقم قياسي جديد في الهند

سجلت الهند 281386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما ارتفع عدد الوفيات 4106 حالات.

وزاد عدد الإصابات الإجمالي في الهند إلى 24.97 مليون في حين بلغ عدد الوفيات 274390.





2456 إصابة جديدة في العراق

سجلت العراق 2456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم , أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1139373, فيما بلغ مجموع الوفيات 15954.





15.63 مليون إصابة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 40941 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1036 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.63 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 435751.





828 إصابة جديدة في الكويت

سجلت الكويت 828 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 12116, فيما بلغ مجموع الوفيات 1693.