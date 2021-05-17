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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. ما العلاقة بين الضغط المرتفع ومرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الاثنين، باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والذي يوافق 17 مايو من كل عام، ويأتي هذا الاحتفال لتوعية الناس بهذا المرض الذى قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة إذا تم إهمال علاجه، حيث يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وغيرها، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة فى جميع أنحاء العالم، في هذا التقرير نتناول علاقة ارتفاع ضغط الدم بمرض السكرى، وفقا لما نشر فى موقع boldsky.
العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والسكرى
أظهرت دراسة نُشرت في مجلة ببمد سنترال الأمريكية بعنوان "الأمراض المصاحبة لمرض السكرى وارتفاع ضغط الدم" أن حوالى 75 % من البالغين المصابين بداء السكرى يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما تظهر الأعراض على غالبية الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم وحده، مقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم والسكري هما حالتان مزمنتان وأيضا حالتان متشابكان غالبًا، يتشاركان عوامل الخطر المشتركة مثل العرق ونمط الحياة، وتتداخل أيضًا مضاعفاتها إلى حد كبير من خلال الآليات المشتركة.
جهاز ضغط الدم
هل يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مرض السكري؟
تدعم العديد من الدراسات الأدلة على أن مرض السكرى يمكن أن يؤدى إلى أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، ولكن الدراسات المتعلقة بتسبب ارتفاع ضغط الدم في الإصابة بالسكرى محدودة للغاية، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم وحده لا يمكن أن يسبب مرض السكرى، أما الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم فهى تقدم العمر، والسمنة، والالتهاب، ومقاومة الأنسولين.
العلاجات
من أبرز علاجات ارتفاع ضغط الدم فقدان الوزن، وزيادة تناول البوتاسيوم، وزيادة الفواكه والخضروات، وممارسة الأنشطة البدنية، وتحسين النوم، والإقلاع عن التدخين.
جهاز ضغط الدم ومرض السكرى
العلاج الدوائي الخافض للضغط
يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم أيضًا الأدوية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الأخرى لدى مرضى السكري، وتشمل الأدوية: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، مدرات البول.