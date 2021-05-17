شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. ما العلاقة بين الضغط المرتفع ومرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الاثنين، باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والذي يوافق 17 مايو من كل عام، ويأتي هذا الاحتفال لتوعية الناس بهذا المرض الذى قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة إذا تم إهمال علاجه، حيث يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وغيرها، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة فى جميع أنحاء العالم، في هذا التقرير نتناول علاقة ارتفاع ضغط الدم بمرض السكرى، وفقا لما نشر فى موقع boldsky.