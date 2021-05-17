شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن طريقة تصنيع وتخزين وفعالية لقاح سبوتنيك V والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم لقاح سبوتنيك V الروسي مؤخرًا إلى قائمة اللقاحات المعتمدة في الهند، بعد كوفيشيلد وكوفاكسين، وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا لكن كيف يتم تصنيع لقاح سبوتنيك V ، وكيف يعمل وما هي فعاليته؟ هذا ما أجاب عنه موقع boldsky.

كيف يصنع لقاح سبوتنيك V؟

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Lancet أن نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح سبوتنيك V أظهرت تأثيرات وقائية قوية ثابتة ضد فيروس كورونا لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ولقاح سبوتنيك V يعرف أيضًا باسم Gam-COVID-Vac والذى تم تطويره باستخدام نهج الفيروسات الغدية المؤتلف غير المتجانسة، وهذا يعني استخدام نوعين من الفيروسات الغدية، كنواقل.



سبوتنيك v

كما يتم إعطاء النوعين المختلفين في اللقاح على جرعتين بفاصل 21 يومًا، مع احتمال أن يتمكن اللقاح من التغلب على أي مناعة من الفيروسات الغدية الموجودة مسبقًا لدى الأشخاص المصابين، تجدر الإشارة إلى أن سبوتنيك v هو لقاح فيروس كورونا الوحيد الذي تم تطويره حتى الآن والذي يعتمد على استخدام نمطين فيروسيين مختلفين، على عكس كوفيشيلد من أكسفورد أسترازينيكا وكوفاكسين المصل الذي يستخدم نفس المادة لكلتا الجرعتين.

كيف يعمل لقاح سبوتنيك V؟

يتم تعديل الفيروس في سبوتنيك v بطريقة تحمل جين البروتين الشائك لـ فيروس كورونا وبهذه الطريقة، يمكن أن يساعد في تمييز الفيروس داخل الجسم من خلال التعرف على بروتيناته المرتفعة وبدء الاستجابة المناعية.



سبوتنيك v

ما طرق تخزين سبوتنيك V؟

يمكن تخزين اللقاح عند درجة حرارة +2 إلى +8 درجة مئوية، وهذا يعني أن اللقاحات يمكن تخزينها بسهولة في ثلاجات تقليدية وتوزيعها في أماكن بعيدة في جميع أنحاء العالم، دون الحاجة إلى بنية تحتية لسلسلة التبريد.



سبوتنيك v

ما هي فعالية لقاح سبوتنيك V؟

بناءً على إعطاء الجرعة الأولى من سبوتنيك v على حالات فيروس كورونا المؤكدة، وتم الإبلاغ عن فعالية اللقاح بنسبة 91.6%، وتشير دراسة أخرى إلى أن مركز جاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا أعلنت لاحقًا أن سبوتنيك فعال بنسبة 97.6٪ في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، بناءً على تحليل بيانات غير منشورة من 3.8 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل في روسيا.