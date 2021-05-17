إليكم الرابط بين ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:45 صباحاً - توصلت عدد كبير من الدراسات إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري، والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وهذا هو سبب حدوث عدد كبير من الوفيات بسبب أمراض القلب لدى مرضى السكر.

ووفقًا لدراسة أجريت في الهند، ترتفع نسب انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر وبين كبار السن في جميع المناطق الجغرافية (الريفية والحضرية على حد سواء) والمجموعات السكانية، مما يمثل نقطة مهمة وهي أن مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية ليس لها أي تأثير في تحديد حدوث هذين الشرطين.

علاقة متشابكة

أظهرت دراسة، نُشرت في دورية PMC العلمية، بعنوان “الأمراض المصاحبة للسكري وارتفاع ضغط الدم” أن حوالي 75% من البالغين المصابين بالسكري يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما تظهر أعراض مقاومة الأنسولين على غالبية الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

إن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري حالتان مزمنتان ومتشابكتان أيضًا. يتشاركون عوامل الخطر المشتركة مثل العرق والعرق ونمط الحياة، وتتداخل أيضًا مضاعفاتها (كل من الأوعية الدموية الكبيرة والأوعية الدموية الدقيقة) إلى حد كبير من خلال الآليات المشتركة.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

تشمل مضاعفات الأوعية الدموية الكبيرة السكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض القلب المحيطية بينما تشمل مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة الاعتلال العصبي واعتلال الكلية واعتلال الشبكية.

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من بين الأسباب الثلاثة الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر كل من ارتفاع ضغط الدم والسكري من عوامل الخطر الرئيسية.

كما تسببت العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والسكري في عبء اقتصادي هائل على المجتمع، فوفقًا للتكلفة الطبية السنوية يتم إنفاق حوالي 76.6 مليار دولار لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته بينما تتكلف رعاية مرضى السكري 174 مليار دولار.

المستويات الطبيعية

يُقاس ارتفاع ضغط الدم برقمين؛ الانقباضي والانبساطي، ووفقًا لجمعية القلب الأميركية، فإن نطاق ضغط الدم هو:

• الطبيعي: الانقباضي أقل من 120 مم زئبق والانبساطي أقل من 80 مم زئبق.

• المرتفع: الانقباضي بين 120-129 مم زئبق والانبساطي أكثر من 80 مم زئبق.

• المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: عندما يتراوح ضغط الدم الانقباضي بين 130-139 مم زئبق والانبساطي بين 80-89 مم زئبق.

• المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: عندما يكون الضغط الانقباضي أعلى أو يساوي 140 ملم زئبقي ويكون الانبساطي أعلى أو يساوي 90 ملم زئبق.

• أزمة ضغط الدم: عندما يصل الضغط الانقباضي إلى أعلى من 180 والانبساطي أعلى من 120، فهذا يعني أزمة ارتفاع ضغط الدم تتطلب عناية طبية فورية.

سبل العلاج

1. تغيير أنماط الحياة

إنها الطريقة الأولى والبارزة في إدارة ارتفاع ضغط الدم أو منع مخاطره في المستقبل. تتضمن بعض التغييرات الموصى بها في نمط الحياة ما يلي:

• التخلص من الوزن الزائد، بخاصة للأشخاص الذين يقعون في مجموعة ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى.

• اتباع نظام DASH الغذائي، الذي يتضمن تقليل استهلاك الصوديوم، وزيادة تناول البوتاسيوم وزيادة حصص الفواكه والخضراوات.

• ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام لمدة 30-45 دقيقة على الأقل، بما يتناسب مع العمر والحالة الصحية والقيود الأخرى.

• العمل على حل مشاكل النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يعد أيضًا من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم المرتبط بمرض السكري.

• الإقلاع عن التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بكل من ارتفاع ضغط الدم والسكري.

• تناول الحوامل لأعشاب الايورفيدا، التي تساعد على تخفيف الآلام وتحد من مشاكل الأوعية الدموية.

2. العلاج الدوائي

يوصي الأطباء بعلاج ارتفاع ضغط الدم بشكل أساسي عن طريق تناول الأدوية، التي تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الأخرى، وطبعاً بحسب ما يصف لك طبيبك لأن كل حالة لها علاجها الخاص، وذلك مثل:

• مثبطات إيس ACE

• حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين ARB

• مدرات البول مثل الثيازيد

• حاصرات قنوات الكالسيوم مثل ديهيدروبيريدين

ومع ضرورة ملاحظة أن توصيات الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء ACOG تنص على أنه لا ينبغي معالجة النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم الحملي الخفيف بالأدوية الخافضة للضغط، وذلك بحسب “العربية”.