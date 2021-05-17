شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يخسر 20 مليارًا من ثروته بسبب برنامج «SNL» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يعلم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أن ظهوره المثير للجدل فى البرنامح الترفيهى Saturday Night Live قد يسهم فى تراجع ثروته وخسارته هذا الكم من المليارات، التى لم تتوقف حتى اليوم، على الرغم من مرور أسبوع على الحلقة.

وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية، تراجعت أسهم شركة تسلا، بنسبة 15% إلى الآن، ما أدى إلى خفض صافى ثروة إيلون ماسك بمقدار 20.5 مليار دولار إلى 145.5 مليار دولار، لكن هذه الخسارة لم تمنعه من أن يستمر فى حصوله على لقب ثالث أغنى شخص فى العالم، متقدمًا بقليل على مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، الذى تُقدر ثروته بنحو 127.6 مليار دولار.

التصريح الذى أدلى به فى البرنامج كان له عامل أساسى فى الطفرة التى حدثت له فى ثروته وشعبيته، حيث كشف أنه يعانى متلازمة أسبرجر، وهى أحد اضطرابات طيف التوحد.