شكرا لقرائتكم خبر عن نط الحبل أسرع طريقة لتحطيم 300 سعرة حرارية فى 10 دقائق.. اعرف فوائده على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رياضة "نط الحبل" من الرياضيات المهمة التي تسهم في تحطيم المزيد من السعرات الحرارية وبالتالى تساعدك في إنقاص الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى ذلك فأنها رياضة تمنحك النشاط والحيوية والسعادة وتحسن حالتك المزاجية أيضًا، لذا يمكنك جعل "نط الحبل" جزءًا من نظامك اليومى.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع Bold sky، فإن رياضة القفز على الحبل من أهم التمارين الصحية التي يمكن القيام بها في أى مكان وزمان، فإن ممارسة هذه الرياضة بسرعة معتدلة تعادل الجري لمسافة 12 كم وتتضمن عضلات أكثر من السباحة أو التجديف.





فيما يلي أبرز فوائد رياضة نط الحبل على صحتك:1. حرق السعرات الحرارية

هذا التمرين يجبر الجسم على الاستمرار في القفز في بعض الوقت، ما يسهم في تحطيم السعرات الحرارية في الجسم في وقت قياسى، وكلما طالت مدة فعل ذلك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها، فإذا قمت بذلك في غضون 10 دقائق من كل جلسة، فقد يصل عدد السعرات الحرارية المحروقة إلى 300 سعرة حرارية.

2. التخلص من دهون البطن

تأثير نط الحبل على تحطيم دهون البطن كبير للغاية، لأنه قادر على استهداف الدهون المتراكمة في منطقة البطن والتخلص منها في أقرب وقت.

3.تشكيل العضلات

يسهم هذا التمرين في تدريب العضلات، فبمجرد القفز، تعمل الكثير من عضلات الجسم وتتدرب دون أن تدرك ذلك، وتعد أكثر العضلات تدريبًا هي الساقين لأن هذا الجزء يجب أن يقوم بهذا العمل بسرعة كبيرة، من خلال القفز مع الإيقاع، ويمكنك تقوية عضلات الذراعين أيضًا.

4. يساعدك في تنسيق شكل جسمك

القفز على الحبال وعندما تقوم يديك بحركة دوارة واحدة، حيث يعمل على تنسيق أجزاء الجسم بشكل كبير.

5.تقليل إصابات القدم

القفز على الحبال سيقلل من إصابات القدم، خاصةً لاعبي كرة القدم وكرة السلة والتنس، وتجنب الأخطاء أثناء ممارسة الرياضة.

6.يحافظ على صحة قلبك

بمجرد التخطي، سيعمل معدل ضربات قلبك أيضًا بشكل جيد، وبهذه الطريقة، سيكون نظام القلب والأوعية الدموية أفضل وسيجعل الدم يتدفق بشكل أكثر سلاسة في جميع أنحاء الجسم، والحفاظ على عمل القلب بشكل صحيح يمنع بعض الأمراض المميتة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر الزائد في الدم.

7.تحسين الذكاء

القفز على الحبل يمكن أن يجعلك أكثر ذكاءً، لأنه يساعد في تحسين نمو الدماغ وزيادة الوعي المكاني، بالإضافة إلى ذلك، ستزداد ذاكرة دماغك، وسيؤدي التخطي أيضًا إلى تحسين ردود الفعل وتحمل العضلات.

8.يجعل بشرتك مشدودة وأكثر نعومة

من أسرار الحصول على بشرة صحية وجميلة ممارسة الرياضة، ربما لا يملك الكثير منا وقت فراغ لممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، لذا فأن ممارسة القفز على الحبال يمنحك بشرة صحية لأن القفز يزيد من تدفق الدم وعمل الدورة الدمورية.

9.يزيد من كثافة العظام

يسهم القفز على الحبال في زيادة كثافة عظامك وامتصاصها للعناصر للمزيد من العناصر الغذائية عند تناولك للطعام.