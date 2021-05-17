شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصادر غذائية للبروتين بعيدًا عن اللحوم.. أبرزها البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه على أكمل وجه، ويجب أن يحصل كل شخص على 0.36 جرام من البروتين لكل 0.8 كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، في هذا التقرير نتعرف على مصادر البروتين النباتية التي يمكن تناولها بديلاً عن اللحوم للأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مصادر البروتين النباتية

تعتبر اللحوم والمأكولات البحرية والبيض مصادر كبيرة للبروتين، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي النباتي يبتعد عن كل هذه الأطعمة، كما أن البعض يفضل التقليل من تناول اللحوم والدهون، لذا يمكن استبدال اللحوم بمصادر البروتين النباتية أو تناولها جنبًا إلي جنب مع تناول كمية قليلة من اللحوم.

بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالبروتينات والألياف يمكنك إضافتها إلى وجبة الإفطار والحلوى والحبوب والعصير 30 جرامًا من بذور الشيا تحتوي على 47 جرامًا من البروتين.

البطاطس

تحتوي حبة بطاطس غير مقشرة ومخبوزة على 4.6 جرام من البروتين.

البروكلي

البروكلى مصدر غني بالمغنيسيوم والحديد والبروتين والألياف تحتوي ساق البروكلي متوسطة الحجم المسلوقة على 4.3 جرام من البروتين.

البازلاء الخضراء

كوب واحد من البازلاء الخضراء المسلوقة يحتوي على 8.6 جرام من البروتين.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون والبروتينات الصحية، حيث تحتوي حبة أفوكادو متوسطة الحجم على 4 جرامات من البروتين.

أهمية البروتين للجسم

بحسب موقع "everydayhealth" يعتبر البروتين لبنة بناء الحياة ويوجد في كل خلية من خلايا الجسم ويتكون البروتين من أحماض أمينية مرتبطة ببعضها البعض في سلاسل طويلة.

تلعب البروتينات دورًا في:

-نقل الجزيئات في جميع أنحاء الجسم.

-المساعدة في إصلاح الخلايا وصنع خلايا جديدة.

-حماية الجسم من الفيروسات والبكتيريا.

-تعزيز النمو السليم والتطور عند الأطفال والمراهقين والحوامل.

بدون ملء نظامك الغذائي بكميات مناسبة من البروتين ، فإنك تخاطر بفقدان تلك الوظائف الرئيسية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل، مثل فقدان كتلة العضلات، وفشل النمو، وضعف أداء القلب والرئتين.