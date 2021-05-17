شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاكتئاب مرتبط بزيادة الالتهابات فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد باحثون بريطانيون أن المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات أعلى من البروتينات المرتبطة بالالتهابات في جسمهم، مقارنة بمن لا يعانون من الاكتئاب، وقال العلماء إن الالتهاب - وهو عملية الجسم الطبيعية لمحاربة العدوى- سمة رئيسية للاكتئاب.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية قال الخبراء إن هذا الالتهاب عند مرضى الاكتئاب كان حتى عند مراعاة عوامل مثل مشاكل الصحة العامة أو السلوكيات غير الصحية أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وجاءت نتائج الدراسة، التى نُشرت فى مجلة American Journal of Psychiatry ، لتساعد في تمهيد الطريق لعلاجات مستهدفة جديدة لاضطرابات الصحة العقلية.

قال البروفيسور كارمين باريانتي، من المعهد الوطني للبحوث الصحية في مركز مودسلي للبحوث الطبية الحيوية البريطانية: "أزال تحليلنا للبيانات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، "قد تكون هناك عملية بيولوجية أساسية وراء الارتباط بين الاكتئاب وزيادة الالتهاب."

وأضاف "إذا تمكنا من تحديد هذه العملية وكشف المزيد من التفاصيل حول دورها في تطور الاكتئاب، فيمكننا تمهيد الطريق لتجربة علاجات جديدة لهذا الاضطراب النفسي الواسع الانتشار."

الالتهاب هو استجابة بيولوجية - استدعاء جهاز المناعة للعمل لمساعدة الجسم على محاربة الأشياء التي تضر به ، مثل العدوى والإصابات والسموم ولكن يمكنها أيضًا أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم السلوك وتحويل الدماغ إلى "حالة المرض".

بالنسبة للدراسة، نظر العلماء في بيانات 86000 شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، الذي لديه معلومات صحية ووراثية لنحو نصف مليون شخص.

وشملت هذه عينات الدم والبيانات الجينية وكذلك استبيانات الصحة البدنية والعقلية وتم تصنيف ما يقرب من ثلث (31 %) المشاركين في الدراسة على أنهم يعانون من اضطراب اكتئابي كبير.

وأظهر تحليل عينات الدم أن المصابين بالاكتئاب قد رفعوا مستويات جزيء يعرف باسم بروتين سي التفاعلي (CRP) ، وهو مؤشر للالتهاب.

وجد الفريق أيضًا ارتباطًا بين الخطر الجيني للاكتئاب والالتهابات، لكنه أضاف أن هذا الرابط يأتي في الغالب من عادات الأكل والتدخين.

وتعليقًا على النتائج، قال ديفيد كيرتس، الأستاذ الفخري في معهد علم الوراثة بجامعة كوليدج لندن، إنه على الرغم من أن الصلة بين الاكتئاب واعتلال الصحة الجسدية ، بما في ذلك مقاييس الالتهاب ، معروفة جيدًا ، إلا أنه غير متأكد مما إذا كان الالتهاب قد لعب دورًا رئيسيًا في التسبب في الاكتئاب.

قال: "هناك عدد من الأسباب المحتملة لهذا الارتباط، على سبيل المثال أن أمراضًا معينة أو مواقف سلبية قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب وقد تؤدي أيضًا إلى زيادة الالتهاب.

و قال البروفيسور كورتيس إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب.