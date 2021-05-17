شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الخضراوات الورقية يحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، عن أن تناول كوب واحد من الخضراوات النيئة الغنية بالنترات مثل الخضراوات الورقية والبنجر يمكن أن يحسن من مؤشرات صحة القلب، ووفقًا لما نشره موقع "bicycling" فإن النصائح الغذائية الأكثر تكرارًا لصحة القلب والأوعية الدموية هي تناول الخضراوات الورقية الداكنة مثل اللفت، والسلق، والسبانخ بانتظام، ولكن ما هي الكمية التي يجب أن تأكلها لترى الفوائد؟ وفقًا لدراسة جديدة في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة، فإن الإجابة هي: ربما أقل بكثير مما تعتقد.





ودرس الباحثون بيانات أكثر من 53000 شخص شاركوا في دراسة النظام الغذائي الدنماركي والسرطان والصحة، والتي تتبعت النتائج الصحية واستهلاك الغذاء على مدار 23 عامًا.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا كوبًا واحدًا من الخضراوات النيئة الغنية بالنترات مثل الخضراوات الورقية والبنجر يعانون من انخفاض ضغط الدم، وكان لديهم خطر أقل 26 % فيما يتعلق بدخول المستشفى بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية (وهي حالة تؤدي فيها الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى أطرافك) ، على التوالي .

وأكدت الدراسة، أن زيادة كمية أكسيد النيتريك يتسبب في استرخاء الأوعية الدموية وتمددها، ما يخفض ضغط الدم، فإذا كان لنصف كوب فقط من الخضار المطبوخة هذا التأثير، فهل هذا يعني أنه يجب عليك التحميل للحصول على فوائد أكبر؟.

وأضاف الباحثون أن هذا ليس ضروريا، لا يبدو أن تناول أكثر من ذلك يوميًا يمنحك أي مزايا إضافية وخلصوا إلى أن هذا يعني أن زيادة تناول النترات من خلال المكملات الغذائية قد يكون غير مستحسن.

وأشارت الدراسة إلى الأبحاث الأخرى التي تربط بين الخضراوات الغنية بالنترات والآثار الرئيسية على صحة القلب، فضلاً عن تحسين كفاءة التمرين، على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2018 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن زيادة استهلاك النترات الغذائية خفضت ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ما يوفر حماية للقلب.

أكثر أنواع الخضراوات التي تحمي قلبك

قالت الباحثة الرئيسية في تلك الدراسة، سيندي فان دير أفورت، حاصلة على درجة الدكتوراه، في معهد الدراسات الرياضية والتمارين الرياضية في جامعة هان للعلوم التطبيقية في هولندا، إن تنظيم ضغط الدم يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب بشكل عام.

هناك أيضًا الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بما تأكله لإصلاح النترات، حيث يحتوي البنجر على أعلى كمية من النترات، ولكن الخيارات الأخرى تشمل الجرجير، والفجل، بالإضافة إلى الخضراوات الورقية الداكنة حتى التوت البري والمكسرات المجففة يمكن أن تساهم ببعض النترات في الوجبة.