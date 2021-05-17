محمد الفلاح - طفلة تلد نفسها وسط ذهول الأطباء.. كيف حدث هذا

الإثنين 17 مايو 2021

طلب حساب على "تيك توك" من متابعيه الحديث عن قصصهم الغريبة مع الولادة، لتصدم كندية الجميع بقصة ولادتها لطفلتها وهي نائمة.



وردت إيمي دنبار قائلة: "هذا الطلب صنع لي!"، ففي مقطع الفيديو الذي شوهد أكثر من 630 ألف مرة، أوضحت "دنبار" أنه بعد 12 ساعة من المخاض في المستشفى، تم إعطاؤها حقنة "إبيديورال"، ما ساعدها على تخفيف بعض آلامها والحصول على قسط من النوم.

وبعد فترة، عادت الممرضة للاطمئنان عليها ولاحظت من خلال معدات المراقبة الطبية أنها تعرضت لانقباض كبير أثناء نومها، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

لكنها لم تكن نائمة لوقت طويل، إذ كشفت دنبار قائلة: "بعد دقيقة واحدة من ذلك، كانت الممرضة توقظني قائلة إنها فقدت نبضات قلب الجنين على الشاشة، لكنها قالت لي (لا تقلقي، سأجدها، فربما تحركت الطفلة فقط)".

وأضافت: "فعلت ما قيل لي بالضبط، حرّكت البطانية وقلت لها هناك شيء ما يحدث، لنتفاجأ بوجود طفلتي على السرير، لقد ولدت نفسها بينما كنت نائمة، فهذا الانقباض الكبير الذي شاهدته الممرضة كان ولادتها".

وتابعت: "فجأة، امتلأت الغرفة بالكثير من الأطباء والممرضات لفحص طفلتي التي لم تكن تبكي، لذلك بالطبع شعرت بالذعر".

ولكن بعد فحص الممرضات لطفلتها، أعادوها إلى "دنبار" وأكدوا لها أنها بخير تماماً.

ومنذ نشر الفيديو، حصد على 115 ألف إعجاب و2200 تعليق، معبرين عن دهشتهم وفرحتهم بوصول الطفلة بسلام.