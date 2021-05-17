شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بذور الكتان.. تخفض ضغط الدم وتساعد على الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الكتان هي من البذور الصحية المهمة جدًا لصحة الجسم، ولها القدرة على خفض مستويات ضغط الدم بشكل طبيعي في الجسم، وبالتالي المساعدة في إدارة ارتفاع ضغط الدم، يمكنك بسهولة إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي واستهلاكها مطحونة أو كاملة أو في صورة زيتها، و في هذا التقرير نقدم فوائد صحية لبذور الكتان، وفقا لتقرير نشر عبر شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

فوائد بذور الكتانإدارة سكر الدم

يمكن أن تساعد بذور الكتان في خفض مستويات السكر في الدم في الجسم.

يساعد على الهضم

بذور الكتان مصدر غني بالألياف الغذائية، ما يجعلها محفزًا لعملية الهضم، ويمكن أن يساعد أيضًا في مقاومة مشاكل المعدة مثل الغازات والإمساك والانتفاخ.

غنية بالبروتين

بذور الكتان مصدر غني للبروتين لذلك، إذا كنت تعمل على بناء العضلات، يمكنك تناول بذور الكتان وانتظار نتائج رائعة.

مصدر للكوليسترول الجيد

يمكن أن تساعد بذور الكتان في رفع البروتين الدهني عالي الكثافة، أو الكولسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار.

تساعد على فقدان الوزن

نظرا لأن بذور الكتان مصدر غني بالألياف، فإنها يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي الصحي، يمكن أن تساهم هذه الخصائص بشكل مباشر في فقدان الوزن.

النشاط البدنى

بصرف النظر عن النظام الغذائي الصحي، تأكد من الحفاظ على نشاطك البدني والامتناع عن التدخين.