شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انخفاض ضغط الدم وأسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض انخفاض ضغط الدم عديدة وأبرزها الإرهاق وعدم وضوح الرؤية والدوار، ويعتبر ضغط الدم منخفضاً عندما تكون قراءة ضغط الدم لديك أقل من النطاق الصحي من 90/60 إلى 120/80 ملم زئبق ومع ذلك، فإن ما يعتبر منخفضًا بالنسبة لشخص ما قد يكون طبيعيًا بالنسبة لشخص آخر، في هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات اللازمة حول انخفاض ضغط الدم وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" يتقلب ضغط الدم عادةً على مدار اليوم اعتمادًا على مستويات التوتر والخيارات الغذائية ، لكن حالات مثل الحمل والجفاف وفقدان الدم يمكن أن تتسبب في انخفاض ضغط الدم عن المعتاد.

أعراض انخفاض ضغط الدم

-قلة التركيز

-الدوخة أو الدوار

-رؤية مشوشة

-غثيان

-إغماء

-إعياء وتعب.

يمكن أن يتسبب انخفاض ضغط الدم الشديد أو انخفاض مستويات ضغط الدم بشكل خطير، في إصابة الجسم بصدمة حيث يتعذر على الدماغ والأعضاء العمل بشكل صحيح ويمكن أن تظهر أعراض إضافية ، مثل:

أعراض انخفاض ضغط الدم الشديد

-صعوبة التنفس

-نبض ضعيف وسريع

-جلد بارد ورطب

-الارتباك

-لون البشرة شاحب / أبيض

أسباب انخفاض ضغط الدم

إن أعراض انخفاض ضغط الدم ناتجة عن ضعف تدفق الدم، ولا يشعر المرضى عمومًا بصحة جيدة عندما يكون ضغطهم منخفضًا، ويحتاجون عادةً إلى الجلوس أو الاستلقاء من أجل الشعور بالتحسن.

أسباب انخفاض ضغط الدم تشمل

-الحمل

-التغيرات الشديدة في درجة حرارة الجسم ، مثل انخفاض حرارة الجسم أو ارتفاع درجة الحرارة

-ردود الفعل التحسسية

-فقدان شديد للدم نتيجة إصابة كبيرة أو نزيف داخلي

-الجفاف

-عدوى شديدة أو صدمة إنتانية ، والتي تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم

-بعض الأدوية

-اضطرابات الأكل غير المعالجة، مثل فقدان الشهية والشره المرضي واضطراب الأكل بنهم

-السكري

-مشاكل القلب ، مثل النوبات القلبية وفشل القلب

قد ينخفض ​​ضغط الدم لديك إذا لم تأكل أو تعاني من الجفاف ، أو تناولت الدواء عن طريق الخطأ مرتين.

قد يكون انخفاض ضغط الدم أيضًا أحد أعراض الحالات الطبية الأساسية مثل فقر الدم.

علاج أعراض انخفاض ضغط الدم

- شرب الماء

- الجلوس أو الاستلقاء، فهذا يساعد على إيصال أكبر قدر ممكن من الدم إلى الدماغ.

-ارتدِ الجوارب الضاغطة

- زد من تناول الصوديوم