تحديد آلية تفويضات التطعيم ضد كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أي تفويضات في الولايات المتحدة تتطلب تطعيم الأشخاص ضد كورونا سيتم تحديدها محلياً وليس على المستوى الاتحادي.

وقالت مديرة الهيئة، روشيل والينسكي، في تصريحات لشبكة "إن بي سي": "إن ذلك سيكون مدفوعاً محلياً وليس مدفوعاً على المستوى الاتحادي".



وتحدثت والينسكي بعد أيام من إعلان هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" يمكنهم عدم ارتداء الأقنعة في معظم الأوقات.