القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرض القلب هو وصف لعدد من الأمراض التي تصيب القلب، منها الشريان التاجي وعدم انتظام ضربات القلب وغيرها.

وفي السطور التالية نستعرض أعراض بعض أمراض القلب وفق تقرير نشره موقع "webmd".





أعراض مرض القلب:

القلب قد يتعرض إلى أنواع مختلفة من الأمراض تختلف أحياناً في أعراضها، ومن أعراض الأمراض القلبية ما يلي:

أعراض النوبة القلبية:

قد تستمر أعراض النوبة القلبية لمدة نصف ساعة أو أكثر وقد يصاب البعض بالنوبة القلبية دون ظهور أعراض وهو ما يسمى باحتشاء عضلة القلب، ومن المهم عند الشعور بالأعراض التالية التوجه إلى الطبيب أو المستشفى لاتخاذ اللازم حتى لا تتطور حالة المريض المصاب بالنوبة القلبية.

وجود ألم في الصدر أو في الذراع أو ألم في أسفل عظام الصدر.

الشعور بعسر الهضم والامتلاء.

الشعور بالحرقة في المعدة.

التعرق الشديد والغثيان والقيء والدوخة.

الإصابة بضربات القلب السريعة وغير المنتظمة.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب:

قد يتعرض الإنسان إلى عدم انتظام في ضربات القلب وقد يلاحظها المريض بوضوح حيث تشمل أعراضها ما يلي:

الشعور بالخفقان في القلب.

ألم شديد بالصدر.

ضيق في التنفس.

عدم الشعور بالراحة في منطقة الصدر.

الإغماء.

الشعور بالإرهاق الشديد والوهن.





أعراض مرض الشريان التاجي:

الضيق في التنفس.

عدم انتظام ضربات القلب.

تسارع ضربات القلب.

الغثيان.

الشعور بالإرهاق الشديد.

خفقان القلب.

من أكثر الأعراض شيوعاً لمرض الشريان التاجي هو الذبحة الصدرية والتي يصاحبها عسر الهضم والحرقة والامتلاء والشعور بالألم في الصدر، كما يمكن أن يصاب المريض بالألم في الكتفين والذراعين أو الفك أو الظهر.

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أعراض مرض صمام القلب:

الضيق في التنفس وصعوبة التنفس بالشكل الطبيعي.

الشعور بالدوار والذي يصاحبه الإرهاق.

الألم وعدم الراحة في منطقة الصدر.

خفقان القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

قد يؤدي مرض صمام القلب إلى الفشل في القلب ومن أعراضه:

التورم في القدمين أو الكاحلين.

التورم في البطن.

الشعور بالانتفاخ.

الزيادة السريعة في الوزن.





أعراض قصور القلب:

الضيق في التنفس.

السعال الذي يصاحبه البلغم.

زيادة الوزن السريعة.

الدوخة الشديدة.

التعب والإرهاق.

ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

التورم في القدمين والكاحلين والبطن.

الألم في الصدر.

الغثيان.

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أعراض اعتلال عضلة القلب: