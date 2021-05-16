شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف العضلات والجلوس الخاطئ أبرز أسباب خشونة الفقرات القطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام فى العمود الفقرى بداية من الرقبة حتى أسفل الفقرات، ووفقًا لموقع the health" " الطبى فإن خشونة الفقرات سواء العنقية أو القطنية تعتبر من الأمراض الشائعة، ومن أهم أسباب آلام العمود الفقرى، ولابد أن نعرف أن العمود الفقرى ينقسم إلى 4 أجزاء هى الفقرات العنقية والصدرية والقطنية والعجزية، والأكثر عرضة للإصابة بالخشونة والألم هو منطقة الفقرات العنقية .



العمود الفقرى

وتعد منطقة الفقرات العنقية هى الأكثر تعرضًا لآلام الرقبة عند مختلف الأعمار، ولا يشترط أبدًا فيها كبر السن أو تقدم العمر ولكنها أحيانًا كثيرة تصيب صغار السن فى العشرينيات والثلاثينيات .

ومن أهم أسباب خشونة الفقرات الشائعة ضعف عضلات الرقبة، والجلوس فى أوضاع خاطئة لفترات طويلة أثناء الكتابة وقيادة السيارات واستخدام الموبايل والكمبيوتر، بالاضافة إلى حالة التعرض لتيارات الهواء الباردة فى فترات تغيير الفصول .

ومن أشهر أعراض آلام الرقبة والكتفين جراء خشونة الفقرات تنميل فى الطرف العلوى عندما يصاحبها ضغط على جذور الإعصاب، كما أنه فى بعض الأحيان تكون مصحوبة بدوار أو ميل للقىء وغثيان.

ووفقًا لما ذكره الموقع، فإن العلاج الأمثل يتمثل فى التقييم الجيد للحالة بواسطة الطبيب المتخصص عن طريق إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، ويختلف علاجها حسب درجة الخشونة وأعراضها ما بين النصائح الطبية التى تخص الاستخدام الأمثل والرشيد لعضلات الرقبة ومضادات الالتهاب، والعلاج الطبيعى.

وتعانى جميع الفئات العمرية من آلاف الفقرات والخشونة وفقًا لطبيعة العادات والممارسات التى يقوم بها الأشخاص على مدار اليوم خلال فترات العمل أو الجلوس فى المنزل، ويستلزم دائمًا أن يتم وضع الجسم فى قواعد صحيحة أثناء الحركة وعدم إهمال الجلوس فى أوضاع غير صحيحة تضر بالعظام سواء الفقرات أو الركبة أو المفاصل.