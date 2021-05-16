شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا.. منها الشوكولاتة الداكنة والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر جهاز المناعة في أجسامنا مسئولاً عن حمايتنا من الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات والسموم، ويساعد نظام المناعة الذي يعمل بشكل جيد على إزالة الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة، كما يساعد في تنظيم الاستجابات المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل الطعام أو أنسجة الجسم، وهنا قائمة بالأطعمة المعززة للمناعة حسبما نشر في موقع boldsky.

ووفقا لوزارة الصحة بالهند فهناك العديد من التوصيات الغذائية لتحسين مستويات المناعة:

- يوصى بـ 5 حصص من الفاكهة والخضراوات الملونة للحصول على الفيتامينات والمعادن الكافية.

- كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مع 70 % على الأقل من الكاكاو للتخلص من القلق.



الفاكهة

- تناول حليب الكركم مرة واحدة في اليوم لتقوية المناعة.

- تناول الأطعمة على فترات تفصلها مدد قصيرة.

- يجب أن يكون التركيز الرئيسي لمرضى فيروس كورونا على تناول الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في إعادة بناء مناعة العضلات ومستويات الطاقة.

- يجب تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

- ينصح بشدة بمصادر البروتين الجيدة مثل الدجاج والسمك والبيض وفول الصويا والمكسرات والبذور.

- ينصح باستخدام الدهون الصحية مثل الجوز واللوز وزيت الزيتون وزيت الخردل.

- ينصح بممارسة النشاط البدني المنتظم (اليوجا) وتمارين التنفس .

هل الشوكولاتة الداكنة مفيدة للتوتر؟

يمكن أن يساعد استهلاك أنواع معينة من الطعام في إصلاح عدم توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائك وإدارة مستويات التوتر، عندما تكون في حالة من القلق، يكون جسمك في وضع القتال أو الهروب، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تقلل التوتر في تعزيز هرمونات الشعور بالسعادة وتقليل مستويات الكورتيزول.



الشوكولاتة الداكنة

ويقول الباحثون إن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يغير تردد موجات دماغك، ما يقلل من التوتر معبأة بالألياف ومضادات الأكسدة، الشوكولاتة الداكنة المصنوعة من 70% من حبوب الكاكاو يمكن أن تساعد في إدارة الإجهاد.