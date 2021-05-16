إليك أفضل 5 تمارين منزلية لعضلات البطن وفقدان الوزن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى بقاء الكثيرين في منازلهم نتيجة فرض الحجر العام، الأمر الذي أدى لزيادة أوزانهم.

اكتسب الجميع خلال فترة الحجر المنزلي الكثير من العادات غير الصحية مثل تناول الأطعمة التي تسببت بالبدانة، كما تم توقف كثيرون عن ممارسة التمارين الرياضية.

وأصبح من الضروري اتباع نظام رياضي يعيد السعادة للنفس، ولذلك اقترح موقع “أونلي ماي هيلث” خمسة تمارين رياضية تركز على منطقة البطن وتساعد على فقدان الوزن، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى النادي الرياضي وهي:

تمرين بلانك: استلقِ على بطنك واضغط على راحة يدك واحمل جسمك وحوضك وركبتيك، ابق ثابتا لدقيقة مع الحفاظ على استقامة ركبتيك وقدميك، وتذكر ألا تنخفض كثيرا حتى لا تسبب لنفسك بآلام الظهر، ويساعد هذا التمرين في تقوية الجسد وبناء عضلات بطن مثالية.

تمرين الصخرة الجوفاء: استلقي على ظهرك مع وضع ساقيك في الأمام وذراعيك على رأسك وارفع كتفيك عن الأرض حتى يلامس الجزء السفلي من كتفك الأرض مع الانتباه ألا تكون قدميك على الأرض، وأن تبتعد مسافة 15 إلى 20 سم على الأقل وتحركها ذهابا وإيابا مع حوضك وقم بأداء أكبر عدد ممكن من العدات مع الحفاظ على الشكل. يعد هذا التمرين الأفضل على الإطلاق لبناء عضلات البطن وتقوية العضلات.

تمرين الجرش البطني: استلق على ظهرك، ثم اثني ركبتيك وحافظ على كلتا يديك خلف أذنيك و قم بطي كلتا ساقيك واسحب عضلات البطن واقبضها تدريجياً مما يجعل كتفك فوق الأرض قليلاً، وابق ثابتا لبضع ثوان قبل التراجع للأسفل مرة أخرى، و تأكد من إخراج الزفير عند الصعود والشهيق عندما تعود إلى وضعك الفعلي، ويجب أن يكرر التمرين على ثلاث مجموعات وكل مجموعة عشر مرات.

تمرين متسلقو الجبال: اتخذ وضعية اللوح الخشبي، اسحب ركبتك اليمنى إلى صدرك بقدر ما تستطيع، وافعل الشيء نفسه مع ساقك الأخرى، وتأكد من أن الوركين منخفضان وقم بالعملية بأسرع ما يمكن مع الاستمرار في الشهيق والزفير بشكل صحيح للحصول على جلسة تدريب فعالة.

تمرين دوران جالس: هو أسهل شكل من أشكال التمارين، اجلس على الأرض مع فرد ساقيك أمامك ثم ارفع ساقيك قليلاً لأعلى وابق في هذا الوضع لبضع ثوان، و حرك يديك ببطء وتدريجيا لأعلى بزاوية 45 درجة وبحركة ملتوية، المس أرضية جانبي الورك بدلاً من ذلك، و تأكد من أن الحركة ليست كبيرة وتأتي من دوران الضلوع.