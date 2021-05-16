شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة سحرية لعلاج الحمى ونزلات البرد .. منها شوربة الدجاج والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التعامل مع الحمى صراعًا شاقًا لأنه يستنزف طاقتك تمامًا ما يجعلك ضعيفًا وهشًا، حيث يحتاج الجسم إلى تناول أطعمة يسهل هضمها وتوفر الطاقة في نفس الوقت، ويعد اختيار النوع المناسب من الطعام لتناوله أمرًا ضروريًا من أجل التعافى سريعًا، فمن المهم تجنب الأطعمة المقلية والسكرية أثناء مرحلة التعافى من الحمى، وتناول الأطعمة التى تحتوى على عناصر غذائية أساسية ومفيدة للجسم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا"، فإن هناك مجموعة من الأطعمة تساعدك فى التعافى عند الإصابة بالحمى.

- فيما يلى.. 6 أطعمة تساعدك فى التعافى من الحمى:

1- شوربة الدجاج

حساء الدجاج هو أكثر الأطباق الموصى بها أثناء الحمى، حيث إن السوائل الساخنة تعمل على تهدئة الأعراض المصاحبة لها كما أن محتواها من البروتين سيمنح الجسم النشاط اللازم.

2- البيض المسلوق

يمنحك محتوى البروتين الموجود في البيض الطاقة اللازمة خلال الإصابة بدور الحمى، حيث تساعد أيضًا فيتامينات B6 وB12 والزنك والسيلينيوم الموجودة فى البيض على تقوية المناعة.

3- تناول الفواكه والخضراوات

يساعد تناول الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على تقوية المناعة نظرًا لاحتوائهم على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد أيضًا على تخفيف الأعراض والتخلص منها بسرعة أكبر.

4- العسل

معروف عن دور العسل فى ثقافات مختلفة فى محاربة أعراض نزلات البرد والحمى نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة التي تعمل على تقوية المناعة وتساعد فى تهدئة السعال.

5- الزبادى

يعتبر الزبادى من الأطعمة المفيد تناولها أثناء الحمى ونزلات البرد، حيث إن له فعالية كبيرة فى تخفيف الأعراض الناتجة عنها بشكل كبير، كما أنه يساهم فى الوقاية من الإصابة بالحمى من الأساس.

6- الطماطم

تعتبر الطماطم مصدر غنى بفيتامين سى وهو مفيد جدًا لتخفيف الحمى وأعراض نزلات البرد والسعال، حيث يعمل فيتامين سى على تقوية مناعة الجسم فى محاربة أعراض المرض والسيطرة عليه.