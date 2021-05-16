شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تغيرات خطيرة تدل على نقص فيتامين «ب 12» في الجسم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد موقع “ميدكفوريوم” أهمية فيتامين “ب 12″، مشيراً إلى أنه أحد المكونات الأساسية لعمل الجسم بشكل صحي، ويساعد على تكوين الحمض النووي المكون الرئيسي للمادة الوراثية لجميع الخلايا.
وحدد الأطباء ثلاثة تغييرات جسدية في المظهر، يسببها نقص فيتامين “ب 12″، مثل الشحوب في لون البشرة كما يشمل التغيير، تغيير لون اللسان ليصبح أحمرا مع الإحساس بالألم الشديد، مع ظهور تقرحات في تجويف الفم وتمتد لتشمل الأنسجة الرخوة في الفم عند قاعدة اللثة.
ولنقص الفيتامينات نتيجة مدمرة على نشاط الدماغ وقد حث الخبراء على الانتباه إلى التغييرات التالية في الجسم:
– الإمساك.
– وخز أو تنميل أو أحاسيس أخرى “غريبة” في اليدين والقدمين (خاصة القدمين).
– مشاكل بصرية.
– صعوبة في المشي ومشاكل في التوازن.
– السلبية في المزاج، والأفكار، والمشاعر، والسلوك .
– صعوبة في التفكير والنسيان.
– زيادة التهيج.
– كآبة.
– ميل إلى الذهان وفقد التركيز.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 تغيرات خطيرة تدل على نقص فيتامين «ب 12» في الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.