تونس تتسلم 158 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، عن استلام شحنة جديدة من لقاحات أسترازينيكا المضادة لكوفيد-19 تشمل 158 ألف جرعة.

وتنضوي الشحنة تحت مبادرة "كوفاكس"، التي تقودها منظمة الصحة العالمية وعدد آخر من المنظمات الدولية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة وباء كورونا.



وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أنها استلمت إلى حدود يوم السابع من الشهر الجاري أكثر من 830 ألف جرعة.



ويصبح مجموع ما استلمته حتى اليوم 988 ألف جرعة.

وتقول الحكومة إنها تعمل على تطعيم ثلاثة ملايين مواطن من بين أكثر من 11 مليون نسمة، بنهاية يونيو/حزيران المقبل



وحتى السبت، تلقى 570 ألفاً و533 شخصاً اللقاح المضاد لكورونا في حين تلقى 178 ألفاً و486 جرعتين من اللقاح.

وصنفت السلطات الوضع الوبائي في البلاد بالخطر وكانت فرضت حجراً صحياً شاملاً لمدة أسبوع ينتهي الأحد في مسعى لكسر حلقات العدوى.

وتسبب الوباء في وفاة 11 ألفاً و779 منذ ظهور أولى الإصابات في مارس/آذار 2020.