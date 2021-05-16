شكرا لقرائتكم خبر عن لو وزنك زاد بسبب كعك العيد .. اعرف إزاى ترجع رشاقتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعك وبسكويت وبيتى فور إنها الأكلات السائدة خلال عيد الفطر وهى من العادات المعروفة وقد تكون هذه العادات خاطئة على صحتك وتسبب زيادة الوزن لانها تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات التى تؤثر على الصحة.

وحسب ما ذكره موقع hhealt هناك النصائح لإنقاص الوزن بعد زيادته فى عيد الفطر وهى:

1: استبدل الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض أو الكعك على الإفطار بأطعمة غنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي الممزوج ببذور الشيا والتوت.

2:اهتم بممارسة التمارين الرياضية اليومية لأنها تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، ومنها رياضة المشى والجرى او الذهاب لصالات الجيم.

3: تحتوي الأطعمة النباتية على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تساعد في دعم خلاياك وتقليل الالتهاب، كما أنها توفر الألياف والماء، وكلاهما يساعدك على الشعور بالشبع وبالتالى إنقاص الوزن.

4: تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات الخالية من الدهون الصحية والألياف، سيساعدك هذا في الحفاظ على مستوى أقل من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

5:ابتعد عن الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون واستبدلها بالخضراوات والفواكه حيث إنها تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص الهامة لصحة الجسم وتحد من خطر الإصابة بالسمنة.

6:تجنب السهر حيث إنه قد يساعد على تناول الأكل فى وقت متأخر ما يؤدى لزيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.