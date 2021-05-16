شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على مريض كورونا تؤكد إصابته بضيق التنفس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعوبة التنفس من العلامات الخطيرة والمقلقة عند الإصابة بفيروس كورونا، ومن المهم بشكل مضاعف معرفة علامات الانتباه لهذه المشكلة لتحدد بالضبط ما إذا كانت مشاكل التنفس لديك خفيفة أو تحتاج إلى عناية طبية فورية ومتى بالضبط يصبح ضيق التنفس مقلقًا؟، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ما هو ضيق التنفس؟

ضيق التنفس هو حالة يشعر فيها الشخص بأنه غير قادر على استخدام ما يكفي من الهواء للتنفس بشكل طبيعي، ولكن الكثير من الحالات الطبية يمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس، بما في ذلك الربو والتهاب الصدر وأمراض القلب.

لماذا يجب الانتباه إلى ضيق التنفس في حالات كورونا ؟

يكون الشخص الذي يعاني من كورونا أكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس إذا كان مصابًا بمرض تنفسي موجود مسبقًا، أو أكبر سنًا، أو مصابًا بالسمنة، أو مصابًا بالسكري، أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

ضيق التنفس بسبب كورونا قد يكون خفيفًا أو شديدًا

صعوبات التنفس أو ضيق التنفس يمكن أن تحدث حتى في حالات كورونا الخفيفة، وقد لا تكون مثيرة للقلق دائمًا ومع ذلك ، يصبح الأمر خطيرًا لما تتفاقم الحالة، يمكن أن يؤدي تأثر الرئة في المراحل المبكرة إلى ضعف الاستجابة المناعية.

​علامات إصابة مريض كورونا بصعوبة التنفسإذا كنت تعاني من صعوبات متكررة في التنفس

العلامة الأكثر شيوعًا على ضيق التنفس وصعوبة التنفس هي التنفس البطيء والمجهد إذا وجدت نفسك تلهث بحثًا عن الهواء أو واجهت صعوبات متكررة في التنفس.

وجود صعوبة في الكلام

التنفس القصير بشكل متكرر في يوم واحد مع الحاجة إلى تقسيم الجمل إلى عبارات أقصر علامة على نقص الأكسجين ، بينما يعد التحدث البطيء علامة على ضيق التنفس.

تغير لون الوجه

يعد ضيق التنفس الحاد علامة على أن المريض يواجه خطرًا وشيكًا ويحتاج إلى دخول المستشفى في الحال، عندما يعاني الشخص من ضيق شديد في التنفس، وانخفاض مستويات الأكسجين يتغير لون الوجه.

نبض منخفض أو ألم في الصدر

هناك علامات معينة لصعوبات التنفس الشديدة التي تتطلب رعاية حرجة أبرزها انخفاض النبض ووجود ألم في الصدر.