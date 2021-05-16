شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وأسوأ مصادر الدهون فى نظام الكيتو دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون ضرورية عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثل نظام الكيتو، خاصة أنه عند دخول الجسم فى الحالة الكيتونية نتيجة اتباع هذا النظام الغذائى، يعتمد الجسم على استخدام الدهون كوقود ولمده بالطاقة اللازمة، ولكن ليست كل مصادر الدهون صحية لتناولها حتى لو ساعدتك في تحقيق أفضل فوائد النظام الغذائي الكيتونى، فلابد من اختيار مصادر الدهون التى نتناولها بعناية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فى نظام الكيتو الغذائى، 80٪ من السعرات الحرارية تأتي من الدهون، لذلك من المهم اختيار مصادر الدهون غير المشبعة بدلًا من المصادر المشبعة، حيث أنها توفر أيضًا فوائد صحية أكبر، فيما يلي 3 دهون صحية يمكن تناولها فى نظام الكيتو:

1- زيت الأفوكادو

الأفوكادو هو أحد أكثر المصادر الصحية للدهون، حيث يحتوى على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs) المفيدة للجسم.

2- مكسرات وزبدة المكسرات

تعتبر المكسرات غنية بمضادات الأكسدة التى لها العديد من الفوائد الصحية للجسم فى مواجهة البذور الحرة، كما أنها مصدر جيد للدهون غير المشبعة، وتكون مفيدة جدًا فى النظام الغذائى الكيتونى.

3- البذور (الكتان، الشيا)

من المفيد جدًا إضافة البذور إلى نظام الغذائى خاصة الكيتونى، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تعمل على تعزيز الصحة ومد الجسم بالطاقة اللازمة والحيوية بشكل عام.

3 مصادر للدهون المشبعة يجب تجنبها عند إتباع النظام الغذائى الكيتونى:

1- الجبن

يعتبر الجبن مصدرًا جيدًا لمنتجات الألبان، ولكنه شكل من أشكال الدهون المشبعة، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الدهون المشبعة إلى رفع مستويات الكولسترول الضار فى الجسم والذى يُسبب العديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

2- السمن

قد يكون من المغري إضافة الزبدة والسمن إلى وجبات الكيتو، ومع ذلك فهى ليست الأكثر صحة، حيث من الممكن تناولها بين حين وأخر وليس باستمرار، حيث إنها تحمل فوائد صحية قليلة مقارنة بمصادر الدهون الأخرى.

3- زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين ولكن كن حذرًا، فقد يحتوى زيت جوز الهند على كميات عالية من الدهون المشبعة لذلك من الأفضل استهلاكه بكميات معتدلة.