ألمانيا: لا يمكن حل نزاع الشرق الأوسط بالقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف ألمانيا عن دورها في إنهاء الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

وقال دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط : "النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم حله بالقوة، ولكن الحل سياسيا فقط".



وأضاف قائلا على صفحته على "تويتر"،: "يجب العودة إلى خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال حل الدولتين التفاوضي".

وتابع القول: "يوجد أمل في الخروج بشكل دائم من دوائر العنف دائمة التجدد".

وتأتي تصريحات المتحدث الألماني تعلقيا على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بشأن تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وحذر وزير الخارجية الألماني، الخميس، من أيام صعبة في الشرق الأوسط في حال استمرار العنف.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية خلال رحلة عودته من روما: "علينا بكل تأكيد أن نعمل على إيقاف العنف الآن".

وتابع "التصعيد الأخير على الأقل حدث عمداً من قبل حماس بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ على المدن الإسرائيلية"، مضيفا: "ما يقلقني ليس مسألة من المذنب، ولكن حل النزاع.. هذا ما نعمل عليه".

وتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.