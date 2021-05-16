بـ"غواصات مفخخة".. حماس حاولت قصف منصة غاز إسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن أن حركة "حماس" حاولت استهداف منصة استخراج غاز إسرائيلية بغواصات مفخخة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "حماس تمتلك غواصات مسيرة مزودة بمنظار تحديد المواقع (GPS) قادرة على حمل 50 كيلوجراما من المتفجرات".



وأضافت أن حركة "حماس" حاولت قبل يومين استهداف منصة لاستخراج الغاز تبعد 20 كيلومترا عن شواطيء قطاع غزة باستخدام إحدى هذه الغواصات "ولكنها أخطأت الهدف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على ضوء ذلك تقرر وقف منصة الغاز عن العمل بقرار من وزير الطاقة الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه تم تدمير بعض هذه الغواصات خلال حملة "حارس الأسوار" التي بدأت الإثنين الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن امتلاك حماس هذا النوع من السلاح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إنه تم خلال الأيام الأخيرة تدمير القوة البحرية التابعة لحركة "حماس" واستهداف عدد من قادة هذه الحركة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت منظمة "نجمة داود الحمراء" إن 10 إسرائيليين قتلوا وأصيب 675 آخرون منذ بدء عملية "حارس الأسوار" يوم الإثنين الماضي.

وأعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عن أن فلسطينيين أطلقوا نحوها 3000 صاروخ من غزة منذ يوم الإثنين الماضي، في وتيرة اعتبرتها هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.

وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 مصابا بجراح مختلفة.