شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية تحليل pt قبل إجراء أى عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل إجراء أى تدخل جراحي هناك العديد من الفحوصات والاختبارات الضرورية لإجرائها للمريض للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية لدى المريض قد تؤثر على إجراء الجراحة ومن بين هذا الاختبارات تحليل وقت البروثرومبين، الذي يشار إليه أحيانًا باسم اختبار PT أو اختبار الوقت الاحترافي، هو اختبار لتقييم سرعة تجلط الدم.

ووفقًا لتقرير لموقع مايو كلينك الأمريكي البروثرومبين هو بروتين ينتجه الكبد، إنه أحد العوامل العديدة في دمك التي تساعده على التجلط بشكل مناسب.

في أغلب الأحيان، تتم مراقبة وقت البروثرومبين قبل الجراحة إذا كان هناك أي قلق بشأن قدرة دمه على التجلط، يمكن أيضًا إجراء اختبار زمن البروثرومبين لتقييم مرض الكبد إنه أحد الاختبارات العديدة المستخدمة لفحص الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زرع الكبد هذا الفحص المعروف باسم نموذج المرحلة النهائية من مرض الكبد (MELD) هو نظام تسجيل لتقييم شدة مرض الكبد المزمن.

أو إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بمشكلات صحية أخرى، مثل مشاكل الكبد أو اضطراب النزيف، فقد تحتاج إلى اختبارات إضافية لتأكيد حالتك.

عادةً ما يستغرق الحصول على عينة الدم لاختبار زمن البروثرومبين بضع دقائق فقط، مثل أي اختبار دم آخر، يمكنك الحصول على نتائج الاختبار في غضون ساعات.

نتائج الاختباريمكن تقديم نتائج اختبار زمن البروثرومبين بطريقتين:

في ثوان: متوسط ​​المدى الزمني لتجلط الدم هو حوالي 10 إلى 13 ثانية يعني الرقم الأعلى من هذا النطاق أن الدم يستغرق وقتًا أطول من المعتاد للتجلط الرقم الأقل من هذا النطاق يعني حدوث تجلط الدم بسرعة أكبر من المعتاد.

INR: تُستخدم هذه النسبة التي تسمح بإجراء مقارنات أسهل لنتائج الاختبارات من المختبرات المختلفة إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم.

في الأشخاص الأصحاء، يعتبر معدل INR 1.1 أو أقل أمرًا طبيعيًا نطاق INR من 2.0 إلى 3.0 هو عمومًا نطاق علاجي فعال للأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة لأمراض مثل الرجفان الأذيني أو جلطة دموية في الساق أو الرئة في حالات معينة ، مثل وجود صمام قلب ميكانيكي ، قد تحتاج إلى INR أعلى قليلاً.

عندما يكون INR أعلى من النطاق الموصى به ، فهذا يعني أن تجلط الدم لديك أبطأ من المطلوب ، وانخفاض INR يعني تجلط الدم بسرعة أكبر من المطلوب.

الدم الذي يتخثر ببطء شديد يمكن أن يكون ناتجًا عن:

أدوية تسييل الدم، مشاكل في الكبد، مستويات غير كافية من البروتينات التي تسبب تجلط الدم

نقص فيتامين ك، مواد أخرى في دمك تعيق عمل عوامل التخثر

يمكن أن يكون الدم الذي يتجلط بسرعة كبيرة بسبب:

المكملات التي تحتوي على فيتامين ك، تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K ، مثل الكبد والبروكلي والحمص والشاي الأخضر واللفت والمنتجات التي تحتوي على فول الصويا، الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، مثل حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة.