شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عصائر طبيعية لحرق الدهون والتخسيس.. جرب البنجر والرمان والكرفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن قد يكون أمرا صعبا، ولكن يمكنك تحقيق ذلك عن طريق استهلاك العصائر الصحية التي يمكنك صنعها في المنزل باستخدام القليل من المكونات البسيطة، حيث تحتوى العصائر الطبيعية علي العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز فقدان الوزن، بحسب ما نشره موقع "Healthline".

7 عصائر طبيعية لحرق الدهون والتخسيس

عصير الكرفس

أصبح عصير الكرفس مؤخرًا مكونًا شائعًا بين المهتمين بالصحة، بسبب انخفاض السعرات الحرارية، واحتوئه على أكثر من 95٪ من الماء، حيث تشير الدراسات إلى أن اختيار الأطعمة والمشروبات ذات كثافة السعرات الحرارية المنخفضة يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن وفقدان الدهون.

يعتبر عصير الكرفس مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد ومحاربة الالتهابات.

عصير البنجر

غالبًا ما يستهلك الرياضيون عصير البنجر لاحتوائه على مركبات مفيدة مثل النترات الغذائية، ويمكن أن تساعد النترات الغذائية في زيادة كفاءة العضلات والقدرة على التحمل، وكذلك تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، يحتوي البنجر الكامل على سعرات حرارية منخفضة ومليئة بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في دعم الانتظام، وإبطاء إفراغ المعدة، وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول لتعزيز إدارة الوزن.

عصير الرمان

يعتبر عصير الرمان مشروبًا صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية قد يدعم فقدان الوزن، وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الرمان قد يساعد في منع ارتفاع السكر في الدم والانهيارات التي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى زيادة الشعور بالجوع.

عصير الخضراوات

تُصنع العصائر الخضراء من الخضراوات الورقية، وهي غنية بالألياف وقليلة السكر، وتشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من الفواكه والخضراوات قد يرتبط بانخفاض وزن الجسم وتقليل مخاطر زيادة الدهون، من السهل تكييف العصائر الخضراء لتناسب ذوقك من خلال تبديل المكونات المفضلة لديك، للحصول على عصير أخضر بسيط يمكنك صنعه في المنزل، جرب مزج السبانخ، والخيار، والتفاح الأخضر، والكرفس.

عصير البطيخ

عصير البطيخ حلو ومنعش ومغذٍ للغاية، إلى جانب انخفاض السعرات الحرارية، يعد البطيخ مصدرًا رائعًا للمغذيات الدقيقة الصحية للقلب مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الداعمة للمناعة والفيتامينات، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما قد يساعدك على إنقاص الوزن والشعور بالشبع.

عصير الليمون والزنجبيل الأخضر

يتميز عصير الليمون والزنجبيل الأخضر بالعديد من المكونات المغذية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء ودعم التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

عصير الجزر

عصير الجزر هو مشروب كثيف المغذيات، يحتوي على الكثير من فيتامين أ والكاروتينات الصحية الأخرى، ويمكن أن يساعد أيضًا مزج الجزر بدلاً من عصره في زيادة تناول الألياف لديك لتعزيز الشعور بالامتلاء والمساعدة في تنظيم شهيتك.