تعرف عليها.. أطعمة تساعد على علاج الإمساك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

يلعب النظام الغذائي دورا حاسما في تجنب مشاكل الإمساك وذلك عبر إدماج أغذية لها آثار إيجابية على عملية الهضم والتبرز.

والمواظبة على نظام غذائي يتضمن أغذية مساعدة على الهضم ليس بالأمر الكافي للتخلص من مشاكل الإمساك، إذ إن تزويد الجسم بكميات مناسبة من الماء أمر حاسم بهذا الصدد. وهذا وفقا لتقرير الكاتب إيفان أمينغوال بمجلة ميخور كون سالود الإسبانية.

وجميع البشر قد عانوا على الأقل لمرة في حياتهم من مشاكل الإمساك، وفي غالبية الأحيان لا تكون هذه المشاكل خطيرة إذ إنها لا تستمر طويلا.

ومع أنه ليس من الضروري التبرز يوميا. لكن، في حال ملاحظة تغييرات على مستوى الحركات المعوية، يجب استشارة الطبيب.

وفيما يلي، أفضل الأطعمة التي تعالج الإمساك بفضل خصائصها الملينة. وفي حال إدماجها بشكل منظم في النظام الغذائي، سيتمكن الفرد من التخلص من الإمساك إلى الأبد.

1- التفاح

إذ يحتوي على كميات عالية من البكتين التي يعد لها الكثير من الآثار الإيجابية على الصحة المعوية. وبهذا المعنى، تجدر الإشارة إلى أهمية التفاح في الحد من مشاكل الإسهال وتسهيل عملية تفريغ الأمعاء.

2- الخوخ

من أكثر الأطعمة استهلاكا للتخلص من مشاكل الإمساك أو لتفاديها.

3- البرتقال

البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين سي C، وهو غني بالألياف الغذائية والماء مما يساعد في محاربة الإمساك.

4- التين

تقول اختصاصية التغذية روى الرفاعي إن التين وجبة خفيفة جدا، وهو يسهل الهضم ويحتوي على الألياف الغذائية ويساعد الأشخاص المصابين بالإمساك.

وأضافت أن التين يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد في الوقاية من مرض هشاشة العظام، ولذلك “نحن ننصح النساء في عمر مبكر بتناول التين بشكل منتظم”.

5- أطعمة أخرى

كما توجد العديد من الأغذية الصحية والغنية بالألياف التي تساعد على تفادي مشاكل الإمساك. ومن بينها: بذور الكتان، الزبيب، التوت، الكيوي المشمش المجفف. علاوة على ذلك، تعد المعكرونة والخبز أو البسكويت المعدة من الحبوب الكاملة أو الحبوب الغنية بالألياف مفيدة بهذا الصدد.