استخدامات الفيكس الغريبة... يحرق الدهون ويزيل السيلوليت وماذا بعد؟

بيروت - نادين محمد - هل تعرفين الفيكس؟ هو ذلك المنتج الصيدلاني الذي تلجئين إليه عادة للتخفيف من احتقان أنفك ومن ألم رأسك الناتج عن الزكام. لكنّك ستفاجئين إذا عرفت أنه يمكنك استخدامه أيضاً بطرق أخرى غريبة ولتحقيق أهداف لا تتوقعينها أبرزها حرق دهون جسمك.

الفيكس لـحرق دهون

إذا أردت أن تتخلصي من الدهون التي تتراكم في منطقة ما من جسمك ومن علامات تمدّد جلدك، يمكن الفيكس أن يساعدك على ذلك. وكلّ ما تحتاجين إليه هو أن تحضّري كريم يحتوي على الفيكس والكافور وبيكربونات الصودا والقليل من السائل المطهر للجروح.

طبّقي المزيج على مناطق تجمّع الدهون وقومي بتغطيتها بالنايلون المخصّص لتغليف الطعام لمدة 30 دقيقة أثناء جلوسك في المنزل أو قبل ممارستك التمارين الرياضية.

وفي حال ظهور علامات تمدد الجلد لديك، لا تقلقي. يمكن هذا المنتج أن يساعدك أيضاً على التخلص منها. ولتفعلي ذلك طبقي الفيكس على المناطق المستهدفة. وبالطبع ستحصلين على أفضل النتائج بعد أسبوعين إذا قمت بذلك بشكل منتظم.

استخدامات جمالية لـلفيكس

القضاء على حبّ الشباب

قد لاتصدقين ذلك، لكن يمكن للـفيكس أن يساعدك على الحصول على بشرة نقية. وفي هذه الحالة، تحتاجين إلى تطبيقه على مناطق ظهور البثور لوقت قصير يومياً. فهو يساهم في تجفيفها وفي تهدئة البشرة المحيطة بها.

ترطيب البشرة بـالفيكس

إذا كانت بشرتك جافة، ضعي عليها القليل من الفيكس وستلاحظين النتيجة المدهشة.

إخفاء الكدمات

يمكنك أن تحصلي على هذه النتيجة من خلال إضافتك القليل من الملح إلى الفيكس وتطبيقك المزيج على مناطق الكدمات.

علاج الإكزيما

لتحدّي من الالتهابات والمشكلات الناتجة عن الإكزيما، طبقي الفيكس على المنطقة المصابة.

علاج تشقق كعب القدمين

في هذه الحالة طبقي القليل من الفيكس على كعبيّ قدميك ثم انتعلي جواربك. إفعلي ذلك في المساء. وفي صباح اليوم التالي إغسليهما بالماء الدافئ ثمّ قشريهما بواسطة الحجر المخصص لذلك. كرري هذه العملية كل مساء وستحققين غايتك.

القضاء على فطريات الأظافر

ولهذه الغاية، طبقي الفيكس على الأظافر المصابة مرتين يومياً وانتعلي جواربك. ولا تنسي أن تقلمي أظافرك باستمرار إلى أن يختفي الفطر نهائياً.

التخلص من ألم الأذن

إذا عانيت من هذا الألم، ضعي القليل من الفيكس على قطعة من القطن وأدخليها في الأذن المصابة وستشعرين بالارتياح على الفور.

إزالة الثآليل

لتتمكني من ذلك، طبقي الفيكس مرتين يومياً على منطقة ظهورها وقومي بتغطيتها بواسطة ضمادة طبية. كرري هذه العملية يومياً إلى أن تختفي الثآليل.

إبعاد الحشرات

لتبعدي الناموس والحشرات عن بشرتك، طبقي عليها القليل من الفيكس. وفعلاً لن تصدقي ما سيحدث!

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