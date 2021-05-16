كوب من هذا المشروب قبل النوم يزيل دهون البطن

بيروت - نادين محمد - حين تخلدين إلى النوم، تصبح عملية الأيض لديك بطيئة مقارنة بواقعها في حالة الاستيقاظ. إذاً، فالمشروب الذي سنقدمه لك يسمح بتحفيز هذه العملية وبحرق عدد أكبر من السعرات الحرارية أثناء نومك فيزيل دهون البطن والكرش بسرعة . ويحتوي هذا المشروب على الخيار، البقدونس، الحامض، الزنجبيل وعصير الألوي فيرا. فماذا عن هذه المكونات؟

-الخيار: هو حليفك الأول في حال أردت أن تخسري دهون البطن. كما أنه يمنحك الانتعاش، لا سيّما أنّه غنيّ بالماء والألياف ويحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية، أيّ على 45 سعرة للثمرة الواحدة.

-البقدونس: هو أيضاً فقير على مستوى السعرات الحرارية. إلا أنّه، في المقابل، غنيّ بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحدّ من احتباس الماء في جسمك وبالتالي من انتفاخه.

-الحامض: تعلمين جيداً أنّه يساهم في تخليص جسمك من السموم المتراكمة ويعزّز عملية الأيض لديك، ما يعني حرق الدهون الضارة.

-الزنجبيل: إنّه المكون السحري الذي يسرّع عملية الأيض لديك ويحول دون إصابتك بالإمساك ويعمل على إذابة دهون البطن. إذاً، فإن كنت تحلمين بالحصول على بطن مسطّح، لا تترددي في إضافته إلى أطباقك.

-عصير الألوي فيرا: هل اختبرت فعاليته يوماً؟ جرّبيه على أيّة حال، فهو يعتبر مكوّناً فعالاً جداً في حال أردت خسارة دهون البطن. لماذاً؟ لأنّه يحتوي على مضادات طبيعية للأكسدة ويحدّ من نمو الشوارد الحرة ومن حدوث الإلتهابات في جسمك. كما أنّه يعزّز عملية الأيض وإنفاق الطاقة لديك.

وصفة سحرية

والآن، وبعد أن تعرفت إلى مكونات مشروبنا السحري والفعال، ليس عليك سوى أن تتعرفي إلى طريقة تحضيره. ولهذه الغاية، قومي بهذه الخطوات:

-إمزجي، بواسطة الخلاط، ثمرة من الخيار، بضع أوراق من البقدونس (أو الكزبرة التي تتمتع بالخصائص نفسها)، حبة من الحامض، ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور، ملعقة طعام من عصير الألوي فيرا ونصف كوب من الماء، إلى أن تحصلي على مخفوق منسجم وسائل إلى حدّ ما.

-تناولي هذا المشروب قبل خلودك إلى سريرك ولا شكّ في أنّك ستتخلصين من دهون البطن خلال وقت قصير.

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