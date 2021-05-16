تعرفي إلى فوائد رجيم الزبادي

بيروت - نادين محمد - تختار السيدة التي تعاني من زيادة الوزن ، الرجيم الذي يناسبها ومدى قدرتها على الالتزام به. من خلال اتباعك حمية الزبادي، يمكنك خسارة كيلوغراماتك الزائدة بسرعة، علماً أنه من السهل اتباعها لا سيّما أنه لا يتعيّن عليك حساب عدد السعرات الحرارية التي تحصلين عليها أثناء اعتمادك لها، فضلاً عن الفوائد الكثيرة التي تعود بها على صحتك.

الفوائد

- كما سبق وذكرنا، لا يحتوي اللبن الزبادي على عدد كبير من السعرات الحرارية. من 36 إلى 64 سعرة فقط لكلّ 100 غ.

- يعتبر اللبن الزبادي مصدراً مهماً للبكتيريا اللبنية التي تساهم في إعادة التوازن إلى أمعائك والقضاء على انتفاخ معدتك، فضلاً عن أنّها تلعب دوراً مهماً في تعزيز مناعتك.

- يحتوي على نسبة عالية من البروتينات سهلة الهضم والمعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والزنك والمغنسيوم إضافة إلى اليود والفيتامينين A وB والنياسين والفوليك أسيد...

- يحتوي اللبن الزبادي أيضاً على الأمينو أسيد الذي يعمل على حرق الدهون بسرعة.

نصائح

- طبقي هذه الحمية مرة واحدة كل شهر أو شهرين، ويمكنك تكرارها شرط ألا تخلّي بنظامك الغذائي.

- تناولي مرات عدة خلال النهار كوباً من اللبن الزبادي، على أن تضيفي إليه بعض الفواكه الطازجة، إذ يمكنها أن تحدّ من شعورك بالجوع وتسهّل عملية الهضم لديك.

- يمكنك أن تتناولي، إلى جانب اللبن، الأرز الأسمر، الحبوب، الخضار والأسماك. ومن الأفضل تجنّب اللحوم الحمراء والسجق والمشروبات الغازية.

- بالنسبة إلى الإضافات، ننصحك باستخدام زيت الزيتون، ملعقة طعام منه ضرورية وكافية. وطبعاً، تجنبي الدهون المقلية. وإلى الخضار والأسماك تسمح لك هذه الحمية بإضافة عصير الحامض وبعض البهارات.

وصفات لخمسة أيام

للفطور اليومي

- كوب كبير من الماء.

-200 غ من اللبن الزبادي.

-ملعقة طعام من النخالة أو من الحبوب الكاملة غير المحلاة، مع كوب من الشاي الأخضر أو القهوة المرة.

اليوم الأول

الغداء: 300 غ من اللبن الزبادي مع 200 غ من السلطة الخضراء.

العشاء: كوب من شوربة الخضار، 300 غ من اللبن االزبادي وقطعتان من الجوز.

اليوم الثاني

الغداء: 50 غ من سلطة الأرز الأسمر مع علبة من التونة بالماء و200 غ من البندورة.

العشاء: 300 غ من اللبن الزبادي قليل الدسم وحصتان من الفاكهة الموسمية.

اليوم الثالث

الغداء: 200 غ من سمك القد المطهو على البخار مع الكثير من قطع الجزر والشمر (مطهوة أو نيئة).

العشاء: 300 غ من اللبن الزبادي مع سلطة فواكه الموسم.

اليوم الرابع

الغداء: 150 غ من سمك السلمون المشوي مع عصير الحامض والبقدونس، 200 غ من القرنبيط المطهو على البخار.

العشاء: 300 غ إلى 150 غ من اللبن الزبادي قليل الدسم مع ملعقة طعام من حبوب الذرة غير المحلاة.



اليوم الخامس

الغداء: 50 غ من الأرز الأسمر مع الهليون المطهو على البخار و200 غ من السلطة الخضراء.

العشاء: 300 غ من اللبن الزبادي مع سلطة والكيوي (إذا كانت متوفرة).

ملاحظة:

عند الظهيرة

-كوب من الشاي الأخضر غير المحلى.

-حصة من الفاكهة الموسمية.

قبل النوم

- كوب من البابونج و3 حبات من الخوخ.